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الأربعاء 12 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بث مباشر.. إسرائيل تتعرض لأكبر رشقة صاروخية من الجنوب اللبناني منذ أكتوبر الماضي

رشقة صواريخ حزب الله
رشقة صواريخ حزب الله
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تقدم البوابة نيوز بثًا مباشرًا من فضائية "القاهرة الإخبارية" اليوم الأربعاء، لمتابعة تطورات الأوضاع في إسرائيل بعد إطلاق حزب الله اللبناني لأكبر رشقة صاروخية من الجنوب اللبناني تجاه شمال إسرائيل منذ أكتوبر الماضي.

يذكر أن فضائية "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل لها اليوم، بإعلان إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن صفارات الإنذار تدوي للمرة الأولى في طبريا منذ أكتوبر الماضي.

فيما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية بسماع دوي انفجارات بسبب الاعتراضات الصاروخية في مناطق واسعة بالجليل الأعلى شمال إسرائيل، فضلًا عن صفارات الإنذار تدوي في عدد من مستوطنات الجليل الغربي شمال إسرائيل، قادمة من الجنوب اللبناني.

حزب الله اللبناني إسرائيل صفارات الإنذار جيش الاحتلال