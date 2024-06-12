بوتين يصادق على اتفاقية مع الصين بشأن المحطة القمرية العلمية الدولية

صادق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء 12 يونيو 2024 على اتفاقية مع الصين بشأن الإنشاء المشترك للمحطة القمرية العلمية الدولية.

وجاء في نص الوثيقة: "التصديق على الاتفاقية بين حكومة الاتحاد الروسي وحكومة جمهورية الصين الشعبية بشأن التعاون في مجال إنشاء محطة قمرية علمية دولية"، بحسب ما أورده موقع روسيا اليوم.

وفي السابق، تم التصديق على الاتفاقية من قبل مجلس الدوما "البرلمان الروسي" ومجلس الاتحاد.

وتتعلق الاتفاقية بعمليات استكشاف القمر واستخدامه، وتجارب البحث الأساسية، بالإضافة إلى تقنيات الاختبار التي تتيح التشغيل طويل المدى بدون طيار للمركبة البحرية الوطنية.