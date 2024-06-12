الثانوية العامة 2024| الأهالي ينتظرون أبناءهم أمام لجان المنيا

رصدت عدسة "البوابة نيوز" انتظار أولياء أمور طلاب الثانوية العامة أمام لجان الامتحانات بالمنيا؛ للاطمئنان عليهم وتشجيعهم في ثاني أيام امتحانات الثانوية العامة، وعلي الرغم من حرارة الجو الشديدة، إلا أن الأهالي أصروا علي انتظار أبنائهم أمام اللجان للاطمئنان عليهم وتشجيعهم.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة، اليوم الأربعاء، امتحان مادة الاقتصاد في الفترة الزمنية الأولي، ثم امتحان مادة الإحصاء في الفترة الزمنية الثانية.

وتم توزيع كراسات الإجابات والأسئلة علي الطلاب داخل لجانهم، في الوقت المحدد لأداء امتحان مادة الاقتصاد والذي يبدأ من التاسعة صباحا وحتي العاشرة والنصف.

ويؤدي 37 ألفا و432 طالبًا وطالبة بشهادة الثانوية العامة امتحاناتهم، اليوم الأربعاء، بمحافظة المنيا، في مادتي الاقتصاد والإحصاء حيث تم تخصيص 100 لجنة على مستوى جميع المراكز، يؤدي من خلالها الطلاب امتحانات الثانوية العامة.

وأعلن حمدي مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا رفع درجة الاستعداد القصوى؛ استعدادًا لامتحانات الثانوية العامة، بمختلف الإدارات التعليمية بالتنسيق بين كل الجهات والأجهزة المعنية.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، أن ذلك يأتي بناءً على توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتعليمات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.

وشدد حمدي على التنسيق التام بين المديرية وكافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، والمراكز المختلفة، لتأمين كافة اللجان الامتحانية، وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لتأدية الامتحانات بسهولة ويسر.

كما شدد حمدي مصطفى، على أهمية تحقيق التناغم والتعاون في تنفيذ كافة التوجيهات والإجراءات المتعلقة بانضباط سير الامتحانات، ومراجعة موقف اللجان الواقعة بنطاق كل إدارة تعليمية من حيث توفير الإضاءة الجيدة، والتأكد من صيانة المراوح وتوفير مبردات مياه نظيفة للشرب بكل لجنة امتحانية، والتأكيد على نظافة الحمامات، وتوفير زائر صحي بكل لجنة بالتنسيق مع مديرية الصحة.

جدول امتحانات الشهادة الثانوية العامة 2024

المواد غير المضافة للمجموع

10 يونيو: التربية الدينية والتربية الوطنية

12 يونيو: الاقتصاد والإحصاء.

المواد الدراسية الأساسية

22 يونيو: اللغة العربية

25 يونيو: اللغة الأجنبية الثانية

29 يونيو: الفيزياء (علمي) / التاريخ (أدبي

2 يوليو: اللغة الأجنبية الأولى

6 يوليو: الكيمياء، الجغرافيا

10 يوليو: الجيولوجيا والعلوم البيئية (علمي علوم) / الجبر والهندسة الفراغية (علمي رياضة) / علم النفس والاجتماع (أدبي

13 يوليو: التفاضل والتكامل (علمي رياضة

17 يوليو: الأحياء (علمي علوم) / الاستاتيكا (علمي رياضة) / الفلسفة والمنطق (أدبي

20 يوليو: الديناميكا (علمي رياضة).

ويمكن لطلاب الشهادة الثانوية العامة 2024 الاطلاع على جدول الامتحانات على الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم.

جدير بالذكر أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة 2024 قد بلغ 745 ألف طالب وطالبة، موزعين على 1981 لجنة سير في جميع أنحاء الجمهورية.

وتتمنى البوابة نيوز، لجميع طلاب الثانوية العامة 2024 التوفيق والنجاح في امتحاناتهم.