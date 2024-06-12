كوريا الشمالية تتباهى بعلاقات لا تُقهر مع روسيا وسط أنباء عن زيارة بوتين

أرسل الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، اليوم الأربعاء، رسالة إلى فلاديمير بوتين تباهى فيها بـ"علاقات لا تقهر" مع موسكو، وذلك وسط أنباء عن زيارة مرتقبة للرئيس الروسي إلى بيونج يانج خلال أسابيع.

وجاء في رسالة كيم، التي أوردتها وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية، إن بلاده "رفيق سلاح لا يقهر لروسيا".

وبمناسبة عيد روسيا الوطني، قال كيم إن "اجتماعه مع بوتين في قاعدة روسية لإطلاق الصواريخ إلى الفضاء، العام الماضي، ساهم في تعزيز العلاقة الاستراتيجية التي تعود إلى قرن من الزمان".

كما أشاد كيم بروسيا، لتحقيقها نتائج في جهودها الرامية لبناء دولة قوية عبر "ردع وسحق كل التحديات والعقوبات والضغوط التي تمارسها القوى المعادية".

وجاءت الرسالة بعدما ذكرت صحيفة "فيدوموستي" الروسية، الاثنين الماضي، أن بوتين يزور كوريا الشمالية وفيتنام خلال الأسابيع المقبلة.

وأثارت علاقات البلدين، مخاوف غربية، بشأن عمليات نقل أسلحة بين البلدين، حيث تقدم بيونج يانج أسلحة وذخائر لموسكو لاستخدامها بحربها في أوكرانيا مقابل مساعدة روسيا في التقنيات العسكرية المتقدمة.