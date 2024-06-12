أوكرانيا تعلن اعتراض 5 صواريخ و24 طائرة روسية دون طيار خلال 24 ساعة

أعلنت القوات الجوية التابعة للجيش الأوكراني، أن وحدات الدفاع الجوي أسقطت صاروخا روسيا باليستيا أسرع من الصوت من طراز (Kh-47M2 Kinzhal)، وأربعة صواريخ كروز أخرى من طراز (Kh-101/Kh-555)، ونحو 24 طائرة دون طيار هجومية من طراز "شاهد" في الساعات الأولى من اليوم الأربعاء.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية الرسمية عن القوات الجوية قولها - في بيان لها - "إن القوات الروسية هاجمت أوكرانيا على مدار أمس الثلاثاء بـ 30 صاروخا وطائرة مسيرة منها 4 صواريخ كروز من طراز Kh-101/Kh-555 تم إطلاقها من القاذفات الاستراتيجية Tu-95 MS في منطقة ساراتوف الروسية وصاروخ باليستي واحد من طراز إسكندر-إم أُطلق من شبه جزيرة القرم وآخر باليستي تفوق سرعته سرعة الصوت من طراز Kh-47M2 Kinzhal من منطقة تامبوف الروسية".

وأضاف البيان أن "الجيش الروسي أطلق كذلك 24 طائرة بدون طيار من طراز شاهد-131/136 من منطقة ييسك وبريمورسكو-أختارسك في حين شاركت وحدات الصواريخ المضادة للطائرات التابعة للقوات الجوية الأوكرانية ومجموعات النار المتنقلة ووحدات الحرب الإلكترونية التابعة لقوات الدفاع الأوكرانية في صد الهجوم الجوي الأخير".

