أعلنت القوات الجوية التابعة للجيش الأوكراني، أن وحدات الدفاع الجوي أسقطت صاروخا روسيا باليستيا أسرع من الصوت من طراز (Kh-47M2 Kinzhal)، وأربعة صواريخ كروز أخرى من طراز (Kh-101/Kh-555)، ونحو 24 طائرة دون طيار هجومية من طراز "شاهد" في الساعات الأولى من اليوم الأربعاء.
ونقلت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية الرسمية عن القوات الجوية قولها - في بيان لها - "إن القوات الروسية هاجمت أوكرانيا على مدار أمس الثلاثاء بـ 30 صاروخا وطائرة مسيرة منها 4 صواريخ كروز من طراز Kh-101/Kh-555 تم إطلاقها من القاذفات الاستراتيجية Tu-95 MS في منطقة ساراتوف الروسية وصاروخ باليستي واحد من طراز إسكندر-إم أُطلق من شبه جزيرة القرم وآخر باليستي تفوق سرعته سرعة الصوت من طراز Kh-47M2 Kinzhal من منطقة تامبوف الروسية".
وأضاف البيان أن "الجيش الروسي أطلق كذلك 24 طائرة بدون طيار من طراز شاهد-131/136 من منطقة ييسك وبريمورسكو-أختارسك في حين شاركت وحدات الصواريخ المضادة للطائرات التابعة للقوات الجوية الأوكرانية ومجموعات النار المتنقلة ووحدات الحرب الإلكترونية التابعة لقوات الدفاع الأوكرانية في صد الهجوم الجوي الأخير".
العالم
أوكرانيا تعلن اعتراض 5 صواريخ و24 طائرة روسية دون طيار خلال 24 ساعة
أعلنت القوات الجوية التابعة للجيش الأوكراني، أن وحدات الدفاع الجوي أسقطت صاروخا روسيا باليستيا أسرع من الصوت من طراز (Kh-47M2 Kinzhal)، وأربعة صواريخ كروز أخرى من طراز (Kh-101/Kh-555)، ونحو 24 طائرة دون طيار هجومية من طراز "شاهد" في الساعات الأولى من اليوم الأربعاء.