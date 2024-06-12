كوريا الجنوبية: زلزال "بوان" لم يؤثر على عمل محطات الطاقة

أكدت لجنة السلامة والأمن النووي في كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، أن الزلزال الذي ضرب مقاطعة "بوان" جنوب غرب البلاد وبلغت قوته 8ر4 درجة، لم يؤثر على عمل محطات الطاقة النووية في البلاد.

ونقلت هيئة الإذاعة الكورية الجنوبية (كيه بي إس) عن اللجنة إشارتها إلى عدم وجود مشاكل تتعلق بسلامة منشآت الطاقة النووية في جميع أرجاء البلاد عقب الزلزال، موضحة أنه تم إجراء تفتيش طارئ على سلامة هذه المنشآت.

من جانبها، أعلنت وزارة التعليم الكورية الجنوبية أن بعض المدارس قامت بتعليق أو خفض ساعات الدراسة في أعقاب الزلزال، حيث قامت أربع مدارس في مقاطعات "تشنجتشونج الشمالية" و"تشنجتشونج الجنوبية" و"جولا الشمالية" و"جولا الجنوبية" بتعليق الدراسة، في حين خفضت مدرستان في مقاطعتي "تشنجتشونج الشمالية" و" جولا الشمالية" ساعات الدراسة.

وأضافت الوزارة أن الزلزال تسبب في وقوع أضرار بخمس مدارس، ثلاث منها في مقاطعة "بوان" وواحدة في "جيمجي" وواحدة في "دايجيون"، مشيرة إلى أنه لم ترد تقارير عن وقوع إصابات بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية الكورية الجنوبية قد أفادت - في وقت سابق - بأن الزلزال وقع في حوالي الساعة الثامنة والنصف صباحا بالتوقيت المحلي للبلاد على بعد أربعة كيلومترات جنوب غرب مقاطعة "بوان" وعلى عمق 8 كيلومترات.

ويعد هذا الزلزال هو الأقوى الذي يضرب شبه الجزيرة الكورية والمياه المحيطة بها هذا العام.