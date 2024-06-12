شهداء الأقصى تعلن إطلاق صاروخين على الجيش الإسرائيلي في محور نتساريم

قالت «وكالة شهاب الإخبارية»، اليوم الأربعاء، إن «كتائب شهداء الأقصى» أعلنت إطلاق صاروخين صوب مقر قيادة الجيش الإسرائيلي في محور نتساريم، جنوب مدينة غزة.

من ناحية أخرى، أفادت «وكالة شهاب» بأن آليات إسرائيلية قامت بتوغل محدود شرق حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، وفقاً لما ذكرته «وكالة أنباء العالم العربي».

وأضافت أن اشتباكات اندلعت مع مسلحين فلسطينيين، بالتزامن مع إطلاق نار كثيف من آليات الجيش وقصف مدفعي.

وفي سياق ذي صلة، قالت «وكالة الأنباء الفلسطينية»، اليوم، إن 8 أشخاص قُتلوا في قصف إسرائيلي على حي الشجاعية، شرق مدينة غزة، ورفح جنوب القطاع.

وأفادت الوكالة الفلسطينية بأن 7 أشخاص لقوا حتفهم، وأصيب آخرون، في قصف لمنزل بحي الشجاعية في مدينة غزة.

وأضافت أن طفلاً قُتل، وسقط عدة جرحى إثر غارات إسرائيلية على منزل بحي النصر شمال رفح.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، أمس الثلاثاء، أن عدد ضحايا الحرب على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي، ارتفع إلى 37 ألفاً و164 قتيلاً، و84 ألفاً و832 مصاباً.