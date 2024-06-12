إطلاق نحو 100 صاروخ من جنوب لبنان نحو شمال إسرائيل

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بإطلاق أكثر من 100 صاروخ من جنوب لبنان على صفد وطبريا ومحيطهما بالشمال الإسرائيلي خلال دقائق معدودة.

ولفتت قناة العربية الإخبارية إلى أنه تم إطلاق صواريخ تجاه مقر القيادة الشمالية للجيش الإسرائيلي في صفد، وتجاه طبريا شمالي إسرائيل.

وانفجرت صواريخ اعتراضية إسرائيلية في أجواء بلدات حدودية في القطاع الأوسط من جنوب لبنان.

وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، "دوي انفجارات متتالية بسبب الاعتراضات الصاروخية في مناطق واسعة بالجليل الأعلى والغربي".

كما أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بأن "هذه المرة الأولى التي تدوي فيها صفارات الإنذار في طبريا منذ أكتوبر الماضي".

وذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل، أن أغلب صواريخ حزب الله تم إسقاطها.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، علي منصة "إكس": "متابعة للإنذارات في الشمال فالحديث عن رصد إطلاق نحو 90 قذيفة صاروخية من لبنان حيث تم اعتراض بعضها بينما سقط بعضها في عدة مناطق شمال البلاد وسبب في اشتعال حرائق في عدة مناطق. التفاصيل قيد الفحص".

وأوضح إعلام تابع لحزب الله اللبناني، أن رشقات صاروخية لا تتوقف من جنوب لبنان تجاه إسرائيل.