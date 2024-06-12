الثانوية العامة 2024.. تداول امتحان الاقتصاد على تليجرام

تداولت جروبات الغش على موقع التواصل الاجتماعي “تليجرام” نماذج من امتحان الثانوية العامة زعم مروجيها أنها لامتحان مادة الاقتصاد، والذي يؤديه الطلاب منذ التاسعة صباح اليوم.

وتتابع غرفة العمليات المركزية بوزارة والتعليم ما تم تداوله لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وانطلق اليوم امتحان مادة الاقتصاد ضمن امتحانات المواد غير المضافة للمجموع لطلاب الثانوية العامة 2024 "دور أول".

ويؤدي طلاب الثانوية العامة 2024 شعبة عامة، الاقتصاد، في الفترة الأولى، لمدة ساعة ونصف الساعة.

كما يواجه الطلاب في الفترة الثانية امتحان الإحصاء لمدة ساعة ونصف الساعة.

ويصل عدد طلاب الثانوية العامة 2024، هذا العام 745086 طالبًا.

ويصل عدد لجان النظام والمراقبة الموزع عليها طلاب الثانوية العامة على مستوى الجمهورية (11) لجنة، ويبلغ عدد لجان الإدارة على مستوى الجمهورية (4) لجان، وعدد لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية (1981) لجنة، وعدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية (7) لجان، كما يبلغ عدد مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية (84) مركزًا، وعدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان داخل السجون على مستوى الجمهورية (81) طالبًا، ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان من مستشفى 57357 ومعاهد الأورام على مستوى الجمهورية (38) طالبًا، وعدد الطلاب المكفوفين المتقدمين لأداء الامتحان (255) طالبًا، ويبلغ عدد طلاب الدمج التعليمي المتقدمين لأداء الامتحان (3306) طالبًا، ويبلغ عدد طلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا المتقدمين لأداء الامتحان (1646) طالبًا.

ويبلغ عدد طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية (علوم) لهذا العام يبلغ ٤٣٤ ألفا و٥٧٤ طالبا وطالبة، أما شعبة (الرياضيات) ١٠٢ ألف و٨٢٧ طالبا وطالبة، وشعبة (الأدبى) عددهم ٢٠٧ آلاف و٦٨٥ طالبا وطالبة.