بايدن يدرس إرسال منظومة صواريخ باتريوت إلى أوكرانيا

قال مسؤولون كبار في الإدارة والجيش الأمريكي، إن الرئيس جو بايدن وافق على نشر منظومة صواريخ باتريوت في أوكرانيا، في الوقت الذي تكافح فيه البلاد لصد الهجمات الروسية على مدنها وبنيتها التحتية وشبكتها الكهربائية.

وأضاف المسؤولون، أن قرار بايدن جاء الأسبوع الماضي، بعد سلسلة من الاجتماعات رفيعة المستوى ونقاش داخلي حول كيفية تلبية احتياجات أوكرانيا الملحة لتعزيز الدفاعات الجوية دون تعريض الاستعداد القتالي الأمريكي للخطر، وفقا لصحيفة نيويورك تايمز.

وأشار المسؤولون إلى أن منظومة باتريوت الجديدة – وهو الثاني الذي ترسله الولايات المتحدة إلى أوكرانيا – سيأتي من بولندا، حيث كان يحمي قوة متناوبة من القوات الأمريكية التي ستعود إلى الولايات المتحدة.

وقال مسؤولون أمريكيون: إن النظام يمكن نشره في الخطوط الأمامية لأوكرانيا في الأيام القليلة المقبلة، اعتمادًا على أي صيانة أو تعديلات يحتاجها.

وتعتبر صواريخ باتريوت أحد أفضل أسلحة الدفاع الجوي في الولايات المتحدة، ويحتوي على نظام رادار قوي وقاذفات متنقلة تطلق الصواريخ على المقذوفات القادمة.

كما أنها واحدة من أندر أنظمة الأسلحة في الترسانة الأمريكية. ويرفض مسؤولو البنتاغون الكشف عن عدد هذه الأسلحة، لكن أحد كبار المسؤولين العسكريين قال إن الجيش نشر 14 منها فقط في الولايات المتحدة وفي جميع أنحاء العالم. ويمتلك حلفاء الولايات المتحدة أيضًا صواريخ باتريوت، وأرسلت اثنتان من تلك الدول زوجين من هذه الصواريخ إلى أوكرانيا، لكن المسؤولين الأمريكيين يقولون إنهم يأملون في أن ترسل القوى الأوروبية المزيد.