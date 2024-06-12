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الأربعاء 12 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

الثانوية العامة 2024.. طلاب بورسعيد يؤدون امتحانات الاقتصاد والإحصاء "صور"

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة في بورسعيد
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توافد طلاب الثانوية العامة في محافظة بورسعيد، اليوم الأربعاء، على لجان امتحانات الثانوية العامة لأداء امتحانات مادتي الاقتصاد والإحصاء.

بالصور.. طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحانات الاقتصاد والإحصاء في بورسعيد

وحظر رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة دخول الهواتف المحمولة وأي أجهزة إلكترونية بصحبة الطلاب إلى مقار اللجان.

ويترأس الدكتور محمد عبد التواب، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، غرفة عمليات متابعة امتحانات الثانوية العامة داخل ديوان عام المديرية، في الوقت الذي جرى تجهيز 10 استراحات لرؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين.

ووقعت مديرية تعليم بورسعيد مذكرات تعاون مشترك مع الأجهزة الأمنية والمديريات والهيئات المعنية، للتعاون والعمل على انجاح أعمال امتحانات الثانوية العامة.

ويبلغ إجمالي عدد طلاب الثانوية العامة في محافظة بورسعيد 5872 طالب وطالبة موزعين على 15 لجنة أساسية.

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