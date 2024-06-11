سوسن بدر تكشف عن عمل جزء ثالث من "أم الدنيا"

أكدت الفنانة سوسن بدر على عمل جزء ثالث من المسلسل الوثائقي "أم الدنيا"، لافتة على أنها لا تشبع من مصر، ولا توجد ذرة رمل في مصر غير ولها حكاية، لأنها دولة كبيرة.

وقالت سوسن بدر خلال استضافتها ببرنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي: "تحمست لهذه السلسلة بسبب الكاتب والمخرج محمود رشاد، العاشق للتاريخ المصرى، ومؤمن بأن تاريخنا يجب أن يقدم بعين وقلب وعقل مصري، وكان يشغله عدم وجود وثائقيات بأيدي مصرية".

وأضافت: "كنت مع محمود رشاد ونتحدث عن الجزء الثالث وسعدت عندما أخبرني أننا سنزور أماكن أخرى من مصر، لسه لينا لفة تانية جميلة ومصر مش بتخلص، وكان يشغله طول الوقت كيف يقدم العالم أفلام وثائقية كثيرة جدًا بكل اللغات في حين لم يقدمها مصريون بأنفسهم".

وأردفت بدر حديثها قائلة: "كان يشغله أن يقدم التاريخ المصري بقلب وعقل وفكر مصري و بعيون مصرية، مهما تحدث عنا أجانب، مهما كان محايدًا، أكيد هيكون جوه 'حتة' كده، مصر حاجة تانية وبلد تانية مختلفة عن أي بلد تاني في العالم".

المسلسل الوثائقي "أم الدنيا"

تقدم الفنانة سوسن بدر المسلسل الوثائقي "أم الدنيا 2" وتتحدث عن أهم المحطات التاريخية بداية من العصر الروماني مرورًا بتاريخ اليهود في مصر ومولد السيد المسيح ورحلة العائلة المقدسة، وحتى قدوم الجيش الإسلامي، وحتى العصر الفاطمي، والذي يعرض في 15 حلقة فقط.

المسلسل الوثائقي "أم الدنيا" من إخراج وتأليف محمود رشاد، مدير تصوير بسام إبراهيم، وكان الجزء الأول من السلسلة عرض حصريًا على المنصة العام الماضي، حيث تسرد السلسلة في إطار تشويقي وإنساني بسيط و تاريخ مصر الطويل منذ بدايته وحتى العصر الحديث.