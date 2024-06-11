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الثلاثاء 11 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

تحويلات مرورية بطريق القاهرة العين السخنة.. تعرف عليها

إصلاح بمنزل كوبرى
إصلاح بمنزل كوبرى تقاطع محور محمد نجيب مع طريق العين السخنة
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تقوم الأجهزة المعنية بتنفيذ أعمال إصلاح بمنزل كوبرى تقاطع محور محمد نجيب مع طريق العين السخنة المخرج القادم من مناطق سوق السيارات إتجاه القاهرة مما يستلزم الغلق الكلى للمنزل المشار إليه مع تحويل حركة المركبات الإتجاه القادم من مناطق سوق السيارات إستكمال السير بمحور محمد نجيب فالدوران والعودة من ميدان (محطة وقود ola) فمخرج كوبرى محمد نجيب إتجاه طريق السخنة إتجاه القاهرة.. على أن يكون تنفيذ تلك الأعمال إعتبارًا من الساعة 4 مساءًا اليوم الثلاثاء 2024/6/11 ولمدة 48 ساعة.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

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القاهرة المخرج القادم من مناطق سوق السيارات الغلق الكلى للمنزل المشار إليه تحويل حركة المركبات مناطق سوق السيارات بمحور محمد نجيب