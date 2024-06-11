الإمارات والبحرين يتعادلان إيجابيًا في ختام تصفيات آسيا

تعادل منتخب الإمارات مع ضيفه منتخب البحرين بهدف لمثله، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب زعبيل، في إطار منافسات الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 ونهائيات كأس آسيا 2027.

دخل المنتخبان المباراة، متأهلين مسبقًا إلى الدور الثالث من تصفيات كأس العالم 2026، ونهائيات كأس آسيا 2027، حيث احتل المنتخب الإماراتي صدارة المجموعة الثامنة برصيد 15 نقطة، بينما حل المنتخب البحريني في المركز الثاني برصيد 10 نقاط.

وجاء التعادل ليعكس سير المباراة التي اتسمت بالندية والرغبة في تحقيق الفوز من قبل كلا المنتخبين، إذ بادر المنتخب البحريني بافتتاح التسجيل في الدقيقة الرابعة عن طريق لاعبه مهدي عبد الجبار، بعد تمريرة رائعة من علي مدن.

ولكن سرعان ما عاد المنتخب الإماراتي إلى المباراة، وتمكن من إدراك التعادل في الدقيقة العاشرة عن طريق مهاجمه سلطان عادل.

وأتيحت بعد ذلك العديد من الفرص للمنتخبين لخطف الفوز، لكن الحظ لم يحالف أيا منهما، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي 1-1.

ترتيب المجموعة

وبتلك النتيجة، وصل منتخب الإمارات إلى النقطة 16 على صدارة المجموعة الثامنة من تصفيات آسيا المشتركة المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، بينما رفع منتخب البحرين رصيده إلى النقطة 11 في المركز الثاني.