في حملات رقابية.. ضبط لحوم مفرومة فاسدة في دمياط

شنت ادارة مراقبة الأغذية في مديرية الصحة في دمياط ، حملات مكثفة بمناسبة الاستعداد لاستقبال عيد الاضحى المبارك وذلك تنفيذا للتعليمات الصادرة عن مكتب مساعد وزير الصحة للشؤن الوقائية والادارة المركزية لشئون البئية الادارة العامة لمراقبة الاغذية وتوجيهات الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط وباشراف الدكتور عطية منصور مدير عام الشؤون الوقائية والاشراف المباشر لمراقب عام الاغذية وفريق العمل بالادارة .

اسفرت حملات مراقبة الأغذية بالمديرية وادارة دمياط على المطاعم واماكن تجهيز الطعام عن ضبط 60كيلو لحم مفروم وكبدة مجهول المصدر ومتغير الخواص الطبيعيه بمحل مجمدات بدمياط

تم عمل المحاضر الخاصة بالواقعه و تقديمها للسلطات لاستكمال الاجراءات القانونية.

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، أعمال الحملات التى يتم تنفيذها بشكل دورى للرقابة على الأسواق و المنشآت الغذائية لمتابعة أسعار السلع والتأكد من مطابقتها للمواصفات المحددة للحفاظ على صحة المواطنين، حيث أسفرت الحملة المُنفذة اليوم بالاشتراك بين إدارة المتابعة بديوان عام المحافظة ومديريات التموين والتجارة الداخلية و الطب البيطري والصحة والتى أستهدفت المرور على عدد من المنشآت الغذائية.

حيث تم ضبط مخالفات جنح صحية ، كما أسفرت الحملة عن إعدام ١٨٢ مواد غذائية متنوعة منتهيه الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي ، وفى هذا السياق، ، تم تحرير محاضر تجاه تلك المخالفات لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تلك المنشآت.

أعلنت مديرية التموين في دمياط عن ضبط ١٢٢١ مخالفة تموينية خلال حملات شنتها خلال الشهر الماضي تنفيذًا لتوجيهات ا الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بالمتابعة الدورية على الأسواق و المخابز ومستودعات الغاز لاحكام الرقابة على تلك المنظومة والتأكد من توافر السلع بأسعارها المقررة ومنع أى محاولات لاحتكار السلع أو المضاربة بأسعارها .

