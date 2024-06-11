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الثلاثاء 11 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

استشهاد شابين فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في جنين شمال الضفة الغربية

عدد من الشهداء الفلسطينيين
عدد من الشهداء الفلسطينيين
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استشهد شابان فلسطينيان وأصيب آخران، أحدهما بجروح حرجة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، خلال اقتحامها قرية كفر دان غرب جنين، شمال الضفة، ومُحاصرتها منزلا قبل أن تقصفه بقذائف "إنيرجا".

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان صحفي، باستشهاد شابين، وإصابة آخرين، أحدهما بجروح حرجة، برصاص الاحتلال في بلدة كفر دان.

وأفادت مصادر في جنين بأن قوة خاصة من جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت القرية، وحاصرت منزلا، قبل أن يدفع الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى القرية، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، استشهد خلالها شابان وأصيب آخرين.

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان صحفي، أن طواقمها نقلت شهيدا، وتعاملت مع إصابة خطيرة جدا بالرصاص الحي في الرأس، وجرى نقلها إلى المستشفى.

وأشار مستشفى جنين الحكومي، إلى وصول شهيد وإصابة إلى المستشفى، في حين وصلت إصابة أخرى في الرأس إلى مستشفى ابن سينا، ووصفت بالحرجة.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال قصفت المنزل الذي حاصرته بقذيفتي "إنيرجا"، وطالبت عبر مكبرات الصوت شابا بتسليم نفسه، وسط تحليق مكثف لطائرتي "آباتشي" مشيرة إلى أن قوات الاحتلال منعت سيارات الإسعاف من الوصول إلى المكان لنقل المصابين، وأطلقت النار صوبها.

وأظهر مقطع فيديو إعدام قوات الاحتلال للشاب سمودي وهو مُصاب ومُلقى على الأرض يستنجد لإسعافه.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023، استشهد 540 مواطنا فلسطينيا في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، بينهم 133 طفلا، وأصيب أكثر من 5200 آخرين.

الاحتلال الإسرائيلي وزارة الصحة الفلسطينية الهلال الأحمر الفلسطيني