عاهل الأردن لـ بلينكن: يجب تكثيف الجهود لوقف تفاقم الوضع الإنساني المأساوي في غزة

شدد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، خلال لقائه مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الثلاثاء، على أهمية تكثيف الجهود لوقف تدهور الوضع الإنساني المأساوي في غزة.

وأبرز الملك عبد الله الثاني، بحضور ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، الدور المحوري للولايات المتحدة في دعم الجهود الإنسانية في غزة، مشيرًا إلى الظروف القاسية التي تتطلب إجراءات جادة وفعّالة لمنع تفاقمها.

وأكد الملك على ضرورة البناء على نتائج المؤتمر، مشيدًا بالدعم الإضافي الذي أعلنته الولايات المتحدة لغزة والضفة الغربية خلال المؤتمر.

وأكد الملك عبد الله الثاني خلال اللقاء، الذي عُقد على هامش المؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة، على ضرورة تحقيق وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة وحماية المدنيين الأبرياء.

وحذر الملك، في بيان صادر عن الديوان الملكي، من خطورة عرقلة عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في غزة، والتي تعتبر شريان الحياة لما يقرب من مليوني فلسطيني في القطاع.

حضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، ومدير مكتب الملك الدكتور جعفر حسان.