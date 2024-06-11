رونالدو يقود تشكيل منتخب البرتغال أمام أيرلندا استعدادًا لـ«يورو 2024»

أعلن الإسباني روبيرتو مارتينيز، المدير الفني لمنتخب البرتغال، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة أيرلندا، في المباراة الودية التي تجمع بينهما في إطار استعدادات برازيل أوروبا لبطولة يورو 2024.

يستضيف منتخب البرتغال، اليوم الثلاثاء، نظيره الأيرلندي على ملعب أفيرو البلدي في مباراة ودية، تنطلق في العاشرة إلا الربع مساء بتوقيت القاهرة.

تقام نهائيات يورو 2024 في ألمانيا، خلال الفترة من 14 يونيو الجاري حتى 14 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا.

يقود أسطورة كرة القدم البرتغالية كريستيانو رونالدو تشكيل منتخب البرتغال أمام أيرلندا، حيث يقود الهجوم رفقة رافائيل لياو وجواو فيليكس.

وغاب رونالدو عن مباراة المنتخب البرتغالي الماضية، التي جمعته أمام كرواتيا وديًا، إذ أنه جلس على مقاعد البدلاء، ولم يشارك في اللقاء حيث اكتفى بمشاهدة خسارة منتخب بلاده أمام رفاق المخضرم لوكا مودريتش بهدفين مقابل هدف.

ويشارك منتخب البرتغال في يورو 2024 بالمجموعة السادسة، التي تضم منتخبات: التشيك، تركيا، وجورجيا.

تشكيل منتخب البرتغال لمواجهة أيرلندا

حراسة المرمى: ديوجو كوستا

خط الدفاع: جواو كانسيلو - جونزالو إيناسيو - أنطونيو سيلفا - بيبي - ديوجو دالوت

خط الوسط: برونو فيرنانديز - جواو نيفيز

وفي الهجوم: رافائيل لياو - كريستيانو رونالدو - جواو فيليكس.