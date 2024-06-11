"المطيلي": الدورة الحالية من المعرض العام تحتفي بتجارب التشكيليين وعطائهم

قال الفنان التشكيلى إبراهيم المطيلى، إن المعرض العام فى دورته الحالية بمثابة عيد وتكريم للفنانين التشكيليين، فضلا عن كونه احتفاء بتجاربهم وعطاءاتهم وابداعاتهم، وتعزيزًا للحركة التشكيلية وتطويرها.

وأضاف "المطيلى" فى تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز"، انه حريص على المشاركة فى المعرض العام كل عام، مؤكدا أن الدورة الـ44 مختلفة ومليئة بالأنشطة الثقافية (مهرجانات) التى تقام خلال فترة المعرض، بالإضافة إلى استضافة باقة من المبدعين والمثقفين والمفكرين.

وأوضح الفنان التشكيلى، ان الدورة الـ44 تشهد حضورا جماهيريا كبيرا، ويكمن نجاحها فى تأسيسها لتظاهرات للحراك الثقافى والمعرفي فهى رؤية جديدة وتجربة مغايرة، من جهود فردية، ومؤسساتية، بالإضافة إلى الدعم اللا محدود من أشقائنا فى الوطن العربى .

وعن مشاركته فى المعرض قال إن يعرض عمليين، تصوير زيتى، العمل الاول ابيض ×اسود مقاس ٢متر×٢متر، بأسلوبه الخاص بالتجريدية الحسية، والثانى تصوير زيتى الوان زيت على توال تكوين تجريدى بأسلوبه الخاص مقاس ١،٥٠سم ×١،٥٠سم.

وكانت قد افتتحت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، مساء أمس الاثنين، فعاليات الدورة 44 للمعرض العام، والتي ينظمها قطاع الفنون التشكيلية، وشهدت الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة على مسرح النافورة، بساحة دار الأوبرا المصرية، بحضور السفيرة فوزية بنت عبد الله زينل، سفيرة مملكة البحرين بالقاهرة، والشيخ الفنان راشد بن خليفة آل خليفة رئيس المجلس الوطني للفنون بمملكة البحرين، ضيف شرف هذه الدورة، والفنان سامح إسماعيل القيم الفني للمعرض.

وتشهد هذه الدورة من المعرض مشاركة 300 فنان، وتمتد عروض الأعمال الفنية للمرة الأولى، لتشمل 6 قاعات عرض هي: "الباب، صلاح طاهر، قصر الفنون، مركز الهناجر للفنون، نهضة مصر، إيزيس"، وتستمر فعاليات المعرض حتى 31 يوليو المقبل، ويتخللها العديد من الأنشطة والندوات والفعاليات التي أُعدت واختيرت للبرنامج الثقافي المصاحب.