قبل أن تضرب الموسم السياحي.. تحرك برلماني بخصوص أسماك القرش فى الغردقة

تقدمت النائبة راوية مختار، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان، لتوجيهه إلى كل من رئيس الحكومة ووزير السياحة، بشأن الإجراءات التي اتخذتها وزارة السياحة لمواجة خطر أسماك القرش في موسم السياحة بالغردقة.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى قلق المواطنين وعدد كبير من السائحين من السفر إلى مدينة الغردقة، بعد نشر غواصين مقطع فيديو يوثق ظهور القرش (ماكو) بالقرب من شواطئ الغردقة، ما سبب خوف العائلات المصريين والأجانب من الوجود بالقرب من الشواطئ، ورويدا قد يكون ظهور القرش سببا في تراجع أعداد السائحين في المدينة الساحلية الجميلة والتي تعتبر مصدر جذب هام لهم.



ولفتت راوية مختار إلى ضرورة التحرك العاجل من وزارة السياحة، وتشديد الرقابة على البحر الأحمر وعمل دوريات بحرية على الشواطئ للتأكد من عدم ارتكاب أي مخالفات بيئية تسبب جذب أسماك القرش للشاطئ وتهديد حياة المواطنين والسائحين.



وأكدت أنه من الضروري، السيطرة على مناطق تمركز أسماك القرش، حتى لا تتكرر الحوادث المفجعة مرة أخرى، والحد من خطورة ظهور الأسماك المتوحشة خاصةً أن سواحل مصر لم تكن ملجأ للقروش أو الأسماك المفترسة على مر تاريخها.



وطرحت عضو مجلس النواب سؤالاً عن ما هي الإجراءات التي اتخذتها وزارة السياحة لمواجة خطر أسماك القرش في موسم السياحة بالغردقة ؟