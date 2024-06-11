ما مصير إسرائيل بعد وضعها في قائمة العار؟

عرض برنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحويزي، تقريرا تلفزيونيا بعنوان: " بعد وضعها في قائمة العار.. ما مصير إسرائيل؟".

في ظل تطورات الأحداث بإعلان مجلس الأمن الموافقة على المقترح الأمريكي بشأن وقف إطلاق النار في غزة، وبالتزامن مع قرار الأمم المتحدة بوضع إسرائيل على قائمة العار، وهي قائمة سوداء للدول التي تنتهك حقوق الأطفال، يثار تساؤلات حول تأثيرات ذلك على مسارات الحرب في غزة عبر عدة محاولات ومستويات مختلفة.

إدراج إسرائيل على قائمة العار سينعكس بدوره على علاقاتها مع دول الاتحاد الأوروبي، التي من الممكن أن تحجم عن تصدير الأسلحة والذخائر لها، ووقف عقد صفقات أسلحة جديدة معها فضلا عن التأثير على مكانة وسمعة إسرائيل دوليا، حيث يعد القرار بمثابة إعلان دولي بعدم أخلاقية دولة الاحتلال الإسرائيلي.