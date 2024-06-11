«سقراط العفاريت» في حوار خاص مع «البوابة نيوز».. الفنان أحمد عقل: لم أقابل عمرو دياب طوال الفيلم.. وضعت لبان دكر في شيشة نعيمة الصغير.. دخلت التمثيل صدفة وكل تركيزي في الإخراج

صاحب وجه ملائكي، وواحد من أشهر أطفال الفن المصري، ورغم مرور أكثر من 33 عاماً علي الفيلم، إلا أن دوره يظل محفورا عن ظهر قلب في ذاكرة ووجدان الجمهور، أنه سقراط العفاريت، الفنان أحمد عقل الذي رغم شهرته ضحي بالتمثيل من أجل عيون الإخراج.



"البوابة نيوز " التقت الفنان أحمد عقل في حوار خاص وفتح قلبه متحدثاً عن أسباب ابتعاده عن التمثيل وماذا يفعل حالياً وما الحلم الذي ينتظر تحقيقه وكواليس أهم أعماله وذكرياته مع عمالقة الفن وإلي نص الحوار..

في البداية ما سبب اختفاء أحمد عقل عن الساحة الفنية خلال السنوات الماضية وماذا تفعل حالياً؟

عملت خلال السنوات الماضية في مجال الإعلانات والبرامج التليفزيونية واستكملت العمل فيه لأنني وجدت نفسي فيه أكثر وأبتعدت عن التمثيل وأنا في سن صغير وكان عمري أنذاك 17 عاما، ولكن خلال السنوات القليلة الماضية شاركت في مسلسل "ضرب نار" مع الفنان أحمد العوضي لأنه صديق شخصي لي وعندما طلب مني الظهور كضيف شرف لم أتأخر عنه قط وأنا أضع كل تركيزي في الإخراج ولم أضع التمثيل نصب عيناي ولكن لو طُلبت للمشاركة مثل ما فعلت في ضرب نار سأفعل ولكن من باب المجاملة وليس الاحتراف.

شخصية "سقراط " التي قدمتها في فيلم العفاريت سبب شهرتك ونجوميتك بين جمهورك ومحبيك حدثنا عن دخولك مجال التمثيل ؟

تخرجت من أكاديمية فنون مسرحية ودخولي مجال التمثيل جاء بمحض الصدفة عن طريق المخرج الراحل أحمد السبعاوي وكنت طفل صغير وتقابلت معه في أحدي الفنادق الكبري بمنطقة الهرم وكان هناك أفلام تليفزيونية تقدم عبر الشاشة أنذاك وطلبني في فيلم "لا تُقتل العصافير" وكنت أنا بطل هذا العمل وكان هذا الفيلم وش السعد عليا وبوابة دخولي مجال التمثيل وجاء المخرج نادر جلال بعد ذلك وطلبني للمشاركة في فيلم جحيم تحت الماء وقدمت بعد ذلك العفاريت، وعندما كنت في أولي ثانوي وقتذاك قدمت مسلسل عمر عبد العزيز ثم مسلسل حرس سلاح وغيرهم.

ماذا عن ذكريات في فيلم العفاريت وهل أنت علي تواصل مع الهضبة عمرو دياب ؟

في الحقيقة أنا لم اتقابل مع النجم عمرو دياب علي الاطلاق خلال تصوير فيلم العفاريت لان أغلب مشاهدي في وكر الأطفال مع الفنانة الكبيرة الراحلة نعيمة الصغير وهذه الفنانة كانت عظيمة بكل ما تحمله الكلمة من معني.

كيف كنت تتعامل في التصوير مع شخصية الفنانة الكبيرة الراحلة نعيمة الصغير خاصة وأن المعروف عنها انها كانت صعبة في التمثيل وأنت وقتذاك صغير ؟

بالفعل كانت الراحلة العظيمة نعمية الصغير صعبة للغاية أثناء التصوير وأتذكر لها موقف أثناء تصوير فيلم العفاريت في الكواليس وأُقص لكِ بالمعني الدارج " كان في مشهد وهي تشرب شيشة والمخرج كان عايز دخان كثير يخرج منها فحطيت ليها لبان دكر داخل الشيشة وأستاذة نعيمة وهي بتشربها صوتها راح وتوقف التصوير وكانت مشكلة كبيرة وزعلت جدا مني وفضلت تجري ورانا في الأستديو بعد ما عرفت إني أنا اللي عملت كده وبعدها بدقائق صالحتني"، ولكن في الحقيقة خارج الكاميرا كانت شخصية جميلة للغاية.

كم كان أجر أحمد عقل في فيلم العفاريت؟

علي ما أعتقد أن أجري في هذا الفيلم كان خمسمائة جنيه وكان الفيلم في أوائل التسعينات وهذا المبلغ كان جيد للغاية بالنسبة لطفل صغير مثلي في هذا العمر.

وأنت صغير شاركت في عدد من الأعمال مع كبار النجوم هل تتواصل معهم حتي الأن؟

-أنا بالفعل لي ذكريات مع العديد من النجوم اللذين شاركت الأعمال معهم وأبرزهم النجمة الكبيرة نبيلة عبيد وأتواصل معها حتي هذه الحظة وأيضاً النجمة يسرا عندما أتقابل معها في أي مكان تستقبلني بترحاب شديد جداً فهي إنسانة جميلة للغاية مثل ما هي فنانة عظيمة ثم جاءت بعد ذلك فترة كورونا والتباعد بين الناس وبصراحة بالنسبة لي لست إجتماعي وشخص بيتوتي أكثر.

هل مازلت علي تواصل مع بلية ولوزة أبطال فيلم العفاريت ؟

خلال السنوات الماضية كان الإعلامي الكبير وائل إبراشي قبل وفاته يريد إستضافتي أنا وبلية وتواصلت معي هديل وقتذاك وأنا كنت خارج مصر وبعد ذلك أصبحنا علي تواصل مستمر وهي لست متواجدة في مصر الأن وتقيم خارج البلاد أما لوزة الفنانة سماح عاطف لم أعرف عنها أي شىء.

ما هي الخطط المستقبلية لدى أحمد عقل؟

من حين لأخر تراودني فكرة حلمي وهو إخراج فيلم سينمائي وانا الآن في مرحلة البحث عن ورق وقدمت العديد من البرامج التليفزيونية في الشركة المتحدة وأخرها كان برنامج سفراء الرسول وهناك برنامجان من إخراجي سوف يُعرضان لي عبر القنوات الفضائية خلال الشهر الجاري.