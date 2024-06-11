أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن.جريفيث ضرورة رفع كافة الحواجز أمام تقديم المساعدات لقطاع غزة.

وقدم جريفيث - في مؤتمر مشترك مع وزير الخارجية سامح شكري، ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي - الشكر من الأمانة العامة للملك عبد الثاني والرئيس عبد الفتاح السيسي لاستضافة هذا المؤتمر والدعوة إليه.

وأوضح أنه تم التوصل إلى تضامن تقريبي مهم بشكل كبير وكذلك الدعم لأهل غزة وأهل فلسطين لأنهم يستحقون المستقبل الجيد الذي يعطى لهم الحق في حياة كريمة.

وأشار جريفيث إلى أن هناك حاجة إلى احترام القوانين الإنسانية الدولية والتأكيد على هذا الأمر من قبل العديد من المشاركين في الاجتماع هذا اليوم، لافتا إلى أنه ينبغي حماية العالقين في الحروب والنزاعات من أجل التأكد من سلامتهم وسلامة العاملين الإنسانيين أثناء عملهم.

وأكد أهمية رفع كل الحواجز من أجل أن يكون هناك توفير آمن للمساعدات الإنسانية وبشكل واسع بالتوافق مع قرار مجلس الأمن رقم 2720 وأن تقدم المساعدات عبر البر وكذلك يمكن توسيع هذه المساعدات في قطاع غزة وكذلك تمويل للمنظمات الإنسانية.

وأشار إلى أنه يجب تعزيز الملاجئ التي تقدم لهؤلاء النازحين وهذه ستكون مهمة كبيرة وهي بحاجة إلى كل المنظمات وهذا ما تم مناقشته هذا اليوم.

وشدد جريفيث على ضرورة وقف إطلاق النار، قائلا: "هذا ما ندعوه لعدة أشهر وربما شهدنا بعض التقدم في هذا الأمر خلال الأيام الماضية".

وأكد جريفيث أن الأمانة العامة للأمم المتحدة بحاجة إلى أن يكون هناك طريقا نحو الحل الأمني وأن يكون هناك حل الدولتين وسلام في المنطقة، وأعرب عن أمله أن يكون هذا المؤتمر بداية جديدة لحل هذه الأزمة التي تعاني منها غزة بالإضافة إلى معاناة الفلسطينيين.

