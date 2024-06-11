"سقراط العفاريت".. أحمد عقل :"لا تُقتل العصافير" بوابة دخولي لمجال التمثيل

كشف الفنان أحمد عقل سقراط فيلم العفاريت عن كيفية دخوله مجال التمثيل، وقال في تصريحات خاصة لـ البوابة نيوز: إنني تخرجت في أكاديمية فنون مسرحية ودخولي مجال التمثيل جاء بمحض الصدفة عن طريق المخرج الراحل أحمد السبعاوي وكنت طفلا صغيرا وتقابلت معه في أحد الفنادق الكبري بمنطقة الهرم.

وأضاف كانت هناك أفلام تليفزيونية تقدم عبر الشاشة آنذاك وطلبني في فيلم "لا تُقتل العصافير" وكنت أنا بطل هذا العمل، وكان هذا الفيلم وش السعد عليا وبوابة دخولي مجال التمثيل، لأن المخرج نادر جلال بعد ذلك طلبني للمشاركة في فيلم جحيم تحت الماء وقدمت بعد ذلك العفاريت، لافتاً عندما كنت في أولي ثانوي وقتذاك قدمت مسلسل عمر عبد العزيز ثم مسلسل حرس سلاح وغيرهما.