الجنسية والمراهنات والتمرد والمنشطات.. أبرز أسباب غياب النجوم عن يورو 2024

أسدل الستار عن قوائم المنتخبات المشاركة في بطولة كأس أمم أوروبا (يورو 2024)، لتشهد العديد من المفاجآت باستبعاد النجوم عن البطولة القارية المنتظرة، التي تقام في ألمانيا وتنطلق يوم 14 يونيو الجاري وتستمر حتى 14 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا.

ويرجع استبعاد النجوم عن يورو 2024 لأسباب مختلفة، منها: الجنسية والمراهنات والتمرد والمنشطات، ما أدى إلى غياب أكثر من نجم عن نهائيات اليورو، التي تحظى باهتمام ومتابعة كبيرة حول العالم.

لذا نرصد أبرز الغائبين عن يورو 2024 بطريقة التشكيل المكون من 11 لاعبًا والتشكيل البديل.

حراسة المرمى

يأتي تيبو كورتوا، أبرز المستبعدين عن بطولة يورو 2024، بعدما أعلن دومينيكو تيديسكو، المدير الفني لمنتخب بلجيكا، قائمة اللاعبين المستدعاة لخوض نهائيات كأس الأمم الأوروبية في ألمانيا.

ولم يوجد كورتوا بقائمة المنتخب البلجيكي، الكل يظن أن استبعاد كورتوا بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة، لكنه يغيب عن قائمة منتخب بلاده المشاركة في البطولة القارية لسبب آخر، هو خلافاته مع المدرب تيديسكو قبل إصابته، لعدم حصوله على شارة القيادة في إحدى المباريات بتصفيات اليورو، ليشتعل الخلاف بين الطرفين، وبالرغم أن كورتوا عاد من إصابته الطويلة وقاد فريق ريال مدريد الإسباني في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا 2024 أمام بوروسيا دورتموند الألماني، إلا أنه غادر معسكر المنتخب قبل عام بسبب تلك مشكلته مع تيديسكو، ولم يعد قط من وقتها، ليحرم التمرد كورتوا من تمثيل منتخب بلاده في يورو 2024.

الظهير الأيمن

وبسبب التمرد أيضًا، لم ينضم بنجامين بن وايت إلى صفوف منتخب إنجلترا، الذي يستعد لخوض نهائيات النسخة السابعة عشرة من بطولة أمم أوروبا، حيث تعود المشكلة حينما غادر بن وايت معسكر منتخب الأسود الثلاثة في كأس العالم قطر 2022 لأسباب شخصية، حيث أفادت التقارير أنه غير سعيد ودخل في خلاف مع مساعد المدرب ستيف هولاند، مساعد المدير الفني جاريث ساوثجيت، الذي قال في وقت سابق: «لقد تلقينا مكالمة من إيدو مدير أرسنال الرياضي الأسبوع الماضي ليخبرنا أن بن وايت لا يريد أن ينضم إلى منتخب إنجلترا في هذا الوقت» مضيفًا: «تحدثت معه بعد كأس العالم بقطر وكان هناك تحفظ من جانبه. لا أعرف سبب ذلك».

وبالتالي، يغيب بن وايت عن المنتخب الإنجليزي، بالرغم أنه يقدم مستويات مميزة مع فريقه أرسنال في مختلف البطولات، ويمثل ثنائي مرعب مع بوكايو ساكا جناح الجانرز ومنتخب إنجلترا.

قلب الدفاع الأيمن

وغاب المخضرم ماتيس هوملز، مدافع بوروسيا دورتموند، عن قائمة المدرب جوليان ناجلسمان المدير الفني لمنتخب ألمانيا، الذي فسر سبب استبعاد هوملز، قائلًا: «في النهاية اتخذ القرار الذي يصب في مصلحة الفريق».

ويأتي استبعاد هوملز من قائمة المنتخب الألماني، بالرغم أنه قدم مستوى رائعًا مع دورتموند، أسهم به في وصول أسود الفيستفاليا إلى نهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم المنقضي.

قلب الدفاع الأيسر

شارك دافيد ألابا قلب دفاع ريال مدريد الإسباني مع منتخب النمسا في بطولة كأس أمم أوروبا نسختي 2016 و2020، لكنه لم يوجد في يورو 2024 بقرار من المدرب رالف رانجنيك.

ويرجع سبب استبعاد ألابا، لعدم جاهزيته الفنية والبدنية، بعد إصابته في الرباط الصليبي للركبة، التي أبعدته عن الملاعب منذ شهر ديسمبر الماضي.

الظهير الأيسر

وأعلن لويس دي لا فوينتي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، قائمة اللاعبين النهائية المستدعاة لخوض نهائيات يورو 2024، بدون أليخاندرو بالدي ظهير أيسر فريق برشلونة.

وخضع بالدي لعملية جراحية لعلاج إصابة في وتر الركبة الأيمن في يناير الماضي، لتبعده الإصابة عن منتخب بلاده في المسابقة القارية المقبلة.

وسط الملعب - الارتكاز

بينما يغيب ساندرو تونالي متوسط ميدان نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، عن منتخب إيطاليا في كأس الأمم الأوروبية التي تقام على الأراضي الألمانية، بسبب إيقافه لمدة 10 أشهر، التي فرضت عليه من الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، بعد ثبوت تهمة المراهنات لديه، وذلك قبل انتقاله إلى نيوكاسل من ميلان الإيطالي.

انضم تونالي صاحب الـ23 عامًا إلى نيوكاسل مقابل 64 مليون يورو، قادمًا من ميلان في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ولم يخض معه سوى 12 مباراة، ليخرج من حسابات المدير الفني للمنتخب الإيطالي لوتشيانو سباليتي بسبب قضية المراهنات.

وسط الملعب - المحوري

وبسبب الجنسية، لم يشارك مارتن أوديجارد في يورو 2024 رفقة منتخب النرويج، الذي لم يتأهل للبطولة من الأساس.

ويعد أوديجارد من أبرز اللاعبين، الذين ظلمتهم جنسيتهم بعدم وجود منتخب قوي لبلاده يصارع كبار القارة العجوز في تصفيات أمم أوروبا وكأس العالم.

وكان أوديجارد أحد أسباب مواصلة فريق أرسنال في الصراع على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسمين الماضيين مع مانشستر سيتي.

متوسط الميدان

وأصدر المدعي العام الإيطالي في فبراير الماضي، عقوبة على الفرنسي بول بوجبا بالإيقاف عن ممارسة كرة القدم لمدة 4 سنوات بعد ثبوت تعاطيه المنشطات.

بول بوجبا كان أحد نجوم منتخب فرنسا، الذين توجوا بلقب بطولة كأس العالم 2018، وأحد الركائز الأساسية في تشكيل المدرب ديدييه ديشامب، لكن المنشطات تقترب من إنهاء مسيرته مبكرًا.

الجناح الأيمن

وضم مدرب منتخب إسبانيا عناصر شابة لبطولة يورو 2024، على حساب الجناح الأيمن ماركو أسينسيو لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، ليحجز صاحب الـ16 عامًا لامين يامال لاعب برشلونة مكانًا في تشكيل الماتادور الإسباني، ويحرم أسينسيو من ارتداء قميص المنتخب الإسباني في البطولة المقبلة.

الجناح الأيسر

واستبعد ساوثجيت، ماركوس راشفورد نجم مانشستر يونايتد من قائمة منتخب الأسود الثلاثة، التي تشارك في النسخة المقبلة من اليورو.

وأوضح مدرب منتخب إنجلترا سبب استبعاد راشفورد، قائلًا: «اللاعبون الآخرون في هذا المركز قد حظوا بموسم أفضل، هذا كل شيء»، ليرد جناح اليونايتد: «أتمنى التوفيق لجاريث واللاعبين كل التوفيق في البطولة القادمة».

المهاجم الصريح

وبنفس سبب أوديجارد، يعاني الهداف النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، بالرغم أن صاحب الـ23 عامًا، توج هدافًا للبريميرليج في الموسم المنقضي وأحد هدافي منتخب بلاده في الفترة الأخيرة، إلا أن ذلك لم يشفع له للوجود في يورو 2024، بسبب جنسيته.

مقاعد البدلاء

ولكل نجم من هؤلاء النجوم المذكورة أعلاه بديلًا على مقاعد البدلاء، لم يلتحقون بمنتخبات بلادهم في يورو 2024، أبرزهم: الحارس الإسباني كيبا المعار من تشيلسي إلى ريال مدريد، ومواطنه بيدرو بورو ظهير أيمن توتنهام، والسويدي فيكتور ليندلوف، الذي يسير على خطى الأسطورة زلاتان إبراهيموفيتش ونجوم آخرين ظلمتهم جنسيتهم، والمدافع الإنجليزي هاري ماجواير، والظهير الأيسر لوكاس هيرنانديز والنجم الإسباني الشاب بابلو جافي، اللذان يعانيان من إصابة الرباط الصليبي، مع تراجع مستوى تياجو ألكانتارا لاعب خط وسط إسبانيا وكثرة إصاباته، بجانب استبعاد جيمس ماديسون من قائمة منتخب إنجلترا مؤخرًا، وفي الهجوم، يغيب السويدي ألكسندر إيزاك مهاجم نيوكاسل، والجناح الأيمن الإنجليزي رحيم ستيرلينج، ومواطنه جاك جريليش، نجمي تشيلسي ومانشستر سيتي.