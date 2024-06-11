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الثلاثاء 11 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

"سقراط العفاريت" أحمد عقل: العوضي أعادني للتمثيل بعد ابتعادي 17 عاماً

الفنان أحمد عقل سقراط
الفنان أحمد عقل سقراط فيلم العفاريت
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قال الفنان أحمد عقل أنه يعمل  خلال السنوات الماضية  في مجال الإعلانات والبرامج التليفزيونية واستكملت العمل فيه لأنه وجد نفسه فيه أكثر وأضاف عقل في تصريحات خاصة لـ البوابة نيوز : إنني ابتعدت عن التمثيل وأنا في سن صغير وكان عمري أنذاك 17 عام، ولكن خلال السنوات القليلة الماضية شاركت في مسلسل "ضرب نار" مع الفنان أحمد العوضي لأنه صديق شخصي لي وعندما طلب مني ظهوري كضيف شرف لم أتأخر عنه قط 

وأشار أنا أضع كل تركيزي في الإخراج ولم أضع التمثيل نصب عيناي ولكن لو طُلبت للمشاركة مثل ما فعلت في ضرب نار سأفعل ولكن مم باب المجاملة وليس الاحتراف.

الفنان أحمد عقل البوابة نيوز احمد العوضي أحمد العوضي سبب وقوفي أمام الكاميرا مرة أخري بعد إبتعادي 17 عاما