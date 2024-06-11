"سقراط العفاريت" أحمد عقل: العوضي أعادني للتمثيل بعد ابتعادي 17 عاماً

قال الفنان أحمد عقل أنه يعمل خلال السنوات الماضية في مجال الإعلانات والبرامج التليفزيونية واستكملت العمل فيه لأنه وجد نفسه فيه أكثر وأضاف عقل في تصريحات خاصة لـ البوابة نيوز : إنني ابتعدت عن التمثيل وأنا في سن صغير وكان عمري أنذاك 17 عام، ولكن خلال السنوات القليلة الماضية شاركت في مسلسل "ضرب نار" مع الفنان أحمد العوضي لأنه صديق شخصي لي وعندما طلب مني ظهوري كضيف شرف لم أتأخر عنه قط

وأشار أنا أضع كل تركيزي في الإخراج ولم أضع التمثيل نصب عيناي ولكن لو طُلبت للمشاركة مثل ما فعلت في ضرب نار سأفعل ولكن مم باب المجاملة وليس الاحتراف.