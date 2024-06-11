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الثلاثاء 11 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

أحمد عقل سقراط لـ "البوابة نيوز": "صوت نعيمة الصغير راح بسببي"

الفنان أحمد عقل و
الفنان أحمد عقل و الفنانة الكبيرة الراحلة نعيمة الصغير
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كشف الفنان أحمد عقل سقراط فيلم العفاريت عن كواليس تعامله في التصوير مع شخصية الفنانة الكبيرة الراحلة نعيمة الصغير خاصة وقال في تصريحات خاصة لـ البوابة نيوز : أن كانت الراحلة العظيمة نعمية الصغير صعبة للغاية أثناء التصوير وأتذكر لها ذات موقف أثناء تصوير فيلم العفاريت في الكواليس 

وأُقص لكِ بالمعني الدارج " كان في مشهد وهي تشرب شيشة والمخرج كان عايز دخان كثير يخرج منها فحطيت ليها لبان دكرد داخل الشيشة وأستاذة نعيمة وهي بتشربها صوتها راح وتوقف التصوير وكانت مشكلة كبيرة وزعلت جدا مني وفضلت تجري ورانا في الأستديو بعد ما عرفت إني أنا اللي عملت كده وبعدها بدقائق صالحتيني"،

وأكد قائلاً أن الراحلة في الحقيقة خارج الكاميرا كانت شخصية جميلة للغاية.

الفنان أحمد عقل سقراط فيلم العفاريت لـ البوابة نيوز نعمية الصغير انا اللي حطيت لبان الدكر للراحلة نعيمة الصغير صوتها راح بسببي