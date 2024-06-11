أحمد عقل سقراط لـ "البوابة نيوز": "صوت نعيمة الصغير راح بسببي"

كشف الفنان أحمد عقل سقراط فيلم العفاريت عن كواليس تعامله في التصوير مع شخصية الفنانة الكبيرة الراحلة نعيمة الصغير خاصة وقال في تصريحات خاصة لـ البوابة نيوز : أن كانت الراحلة العظيمة نعمية الصغير صعبة للغاية أثناء التصوير وأتذكر لها ذات موقف أثناء تصوير فيلم العفاريت في الكواليس

وأُقص لكِ بالمعني الدارج " كان في مشهد وهي تشرب شيشة والمخرج كان عايز دخان كثير يخرج منها فحطيت ليها لبان دكرد داخل الشيشة وأستاذة نعيمة وهي بتشربها صوتها راح وتوقف التصوير وكانت مشكلة كبيرة وزعلت جدا مني وفضلت تجري ورانا في الأستديو بعد ما عرفت إني أنا اللي عملت كده وبعدها بدقائق صالحتيني"،

وأكد قائلاً أن الراحلة في الحقيقة خارج الكاميرا كانت شخصية جميلة للغاية.