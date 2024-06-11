حصر منتفعي الآبار الزراعية واستعدادات الأضحى.. أبرز محاور اجتماع مجلس "الحسنة" بسيناء

عقد مجلس مدينة الحسنة بوسط سيناء اجتماعا تنفيذيا برئاسة مرزق رزيق سالم رئيس مركز ومدينة الحسنة لبحث الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك وتوفير كافة الخدمات بجميع القطاعات خلال أيام العيد.

وافتتح رئيس المدينة الإجتماع بجدول أعمال جلسة الإجتماع للمناقشة والعرض والتعقيب على ما جاء فيها وخلال الإجتماع أوصي سيادته ببعض التوصيات اللازمة التي تستهدف في المرتبة الأولى إعلاء مصلحة المواطن بمركز ومدينة الحسنة، وتمنت التوصيات بضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى فى جميع القطاعات لتقديم الخدمة للمواطن خلال أيام عيد الأضحى المبارك والتأكد من وصول الخدمه خاصه لأهالينا بالقرى والتجمعات التابعة.

أكد رئيس الحسنة على ضرورة مراجعة نوبتجية العيد ومراجعة كافة الأعمال المسندة إليها والمتابعة مع غرفة عمليات المجلس أول بأول على مدار الساعة.

كما شدد رئيس المركز والمدينة على ضرورة الانتهاء من ملف أصول الدولة بجميع قرى المركز وتقديمها إلى الإدارة الهندسية بالمجلس لمتابعة ذلك مع الديوان العام.

ونبه رئيس المركز والمدينة علي ضرورة تفعيل لجان المتابعة لكافة المصالح الحكومية بنطاق المركز والمدينة لمتابعة مدى إنضباط العاملين في العمل لتحقيق احتياجات المواطنين والعمل على إعلاء مصالحهم في كافة القطاعات.

كما تم عرض ومناقشة جميع المشاكل المتعلقة بمياه الشرب بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمدينة لحل هذه المشكلة، وتم وضع آلية لتوزيع المياه علي الأهالي بصفة دورية ومنتظمة لضمان عدالة التوزيع.

نبه على جميع رؤساء القرى على ضرورة تحصيل جميع إيرادات الدولة من سكن وكهرباء ومياه، وأيضا جميع الرسوم الخاصة بالآبار وتوريدها إلى إيرادات المجلس حفاظًا على المال العام وحصر جميع المنتفعين على الآبار الزراعية.

وطالب رئيس المدينة من مدير الإدارة التموينية بالحسنة بتوفير السلع الأساسية اللازمة للمواطنين خلال عيد الأضحى المبارك بالكميات والأسعار المناسبة للمواطنين وتكثيف الحملات التمونية لتأكد من التزام التجار ببيع السلع الغذائية المعروضة بالأسعار المحدده بالإضافة إلى متابعة منظومة الدقيق وتوزيعها على مستحقيها من أصحاب البطاقات التموينية.

ومن منطلق الحفاظ علي المظهر الجمالي والحضاري لمركز ومدينة الحسنه وبناءً على التكليفات الموجهة في هذا الشأن نبه رئيس المدينة على رؤساء القرى بضرورة تغيير المنظر العام لمداخل القرى وتقديم خدمة أفضل للمواطنين.