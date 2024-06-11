الثانوية العامة 2024| 2251 طالبًا وطالبة يؤدون امتحان الاقتصاد والإحصاء بمطروح.. غدًا

يؤدي طلاب وطالبات الشهادة الثانوية العامة 2024 في محافظة مطروح، غدًا الأربعاء، الامتحان في مادتي الاقتصاد والإحصاء ضمن المواد غير المضافة للمجموع، وذلك في 14 لجنة تضم 2251 طالبًا وطالبة بالشهادة الثانوية العامة 2024 على مستوى المحافظة.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، عمرو شحاتة، أن تم تخصيص 3 مراكز لتوزيع الأسئلة، وتم توفير أتوبيسات لتوزيع الأسئلة وتنظيم 4 رحلات طيران جوية للأسئلة من القاهرة إلى مطروح ثم سيوة، كذلك توفير 16 استراحة للمراقبين والملاحظين على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة مع التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير الخدمات الأساسية لتوفير كافة سبل الراحة وتلافى أي ملاحظات.

وكيل تعليم مطروح: توفير طبيب وسيارة إسعاف لكل لجنة

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، أنه تم التنسيق مع كافة الجهات المعنية بالمحافظة من مديرية الصحة لتوفير طبيب بكل لجنة، وهيئة الإسعاف لتوفير سيارة إسعاف أمام كل لجنة، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي وشركة الكهرباء لتأمين التيار الكهربي والاتصالات لمراجعة صيانة الخطوط الأرضية باللجان، بالإضافة إلى جهود توفير كافة التأمين الطبي والإداري والخدمي والاحتياجات والتجهيزات اللازمة، مشيرًا إلى أنه تتم المتابعة والتواصل المستمر والمرور على تجهيزات اللجان والاستراحات ومتابعة توفير الخدمات من مياه وكهرباء ونظافة وأي احتياجات على الطبيعة.

ومن جانبه شدد محافظ مطروح اللواء خالد شعيب، على ضرورة تضافر كافة جهود الجهات المعنية بالمحافظة والتنسيق التام فيما بينها؛ لضمان خروج امتحانات الثانوية العامة 2024 بالشكل اللائق متمنيا التوفيق لجميع الطلبة والطالبات التوفيق والنجاح.

انطلقت الإثنين الماضي امتحانات الثانوية العامة 2024، وأدى الطلاب امتحانات المواد غير المضافة للمجموع في اليوم الأول للامتحانات، حيث أدي الطلاب الامتحانات في مادة التربية الدينية ضمن امتحان المواد غير المضافة للمجموع، بنظام الأسئلة الموضوعية اختيار من متعدد، وعدد الأسئلة 25 سؤالا، بإجمالي درجات 25 درجة، كما أدى الطلاب الامتحان في مادة التربية الوطنية، أيضا بنظام أسئلة اختيار من متعدد، وعدد الأسئلة 25 سؤالا، بإجمالي درجات 25 درجة.

يؤدي طلاب الثانوية العامة 2024، الامتحان في اليوم الثاني في مادة الاقتصاد (فترة أولى) ضمن امتحان المواد غير المضافة للمجموع بنظام الأسئلة الموضوعية اختيار من متعدد، وعدد الأسئلة 25 سؤالا، بإجمالي درجات 25 درجة، كما يمتحن الطلاب أيضا في مادة الإحصاء بنظام أسئلة اختيار من متعدد، وعدد الأسئلة 17 سؤالا، بإجمالي درجات 25 درجة.

فيما يبدأ الطلاب امتحانات الثانوية العامة 2024، في المواد الأساسية عقب إجازة عيد الأضحى في 22 يونيو الجاري، وحتى 20 يوليو المقبل، حيث يؤدى الطلاب يوم السبت 22 يونيو امتحان مادة اللغة العربية، والثلاثاء 25 يونيو اللغة الأجنبية الثانية، والسبت 29 يونيو الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية، والثلاثاء 2 يوليو 2024 مادة اللغة الأجنبية الأولى، والسبت 6 يوليو الكيمياء والجغرافيا، والأربعاء 10 يوليو الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمي علوم والجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمي رياضة وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية، والسبت 13 يوليو التفاضل والتكامل لشعبة علمي رياضة، والأربعاء 17 يوليو الاحياء لشعبة علمي علوم والاستاتيكا لشعبة علمي رياضة والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية، والسبت 20 يوليو الديناميكا لشعبة علمي رياضة.

عدد طلاب الثانوية العامة 2024 هذا العام: 745 ألفا و86 طالبًا وطالبة

ويصل عدد لجان النظام والمراقبة الموزع عليها طلاب الثانوية العامة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، ويبلغ عدد لجان الإدارة على مستوى الجمهورية 4 لجان، وعدد لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية 1981 لجنة، وعدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية 7 لجان، كما يبلغ عدد مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية 84 مركزًا، وعدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان داخل السجون على مستوى الجمهورية 81 طالبًا، ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان من مستشفى 57357 ومعاهد الأورام على مستوى الجمهورية 38طالبًا، وعدد الطلاب المكفوفين المتقدمين لأداء الامتحان 255طالبًا، ويبلغ عدد طلاب الدمج التعليمي المتقدمين لأداء الامتحان 3306 طالبًا، ويبلغ عدد طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا المتقدمين لأداء الامتحان 1646 طالبًا.

ويبلغ عدد طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية (علوم) لهذا العام يبلغ 434 ألف و574 طالبا وطالبة، أما شعبة (الرياضيات) 102 ألف و872 طالبا وطالبة، وشعبة (الأدبي) عددهم 207 ألف و685 طالبا وطالبة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، السماح لطلاب الثانوية العامة 2024، بدخول اللجان بداية من الساعة الثامنة والنصف صباحًا، لإجراء عملية التفتيش، ودخول اللجان قبل الامتحان بعشر دقائق لإتاحة الوقت للطلاب لكتابة بياناتهم.

كما استعرض الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ورئيس عام امتحان الثانوية العامة 2024، كافة الإجراءات الخاصة برصد صفحات وجروبات الغش الإلكتروني على تطبيقات التواصل الاجتماعي، وإبلاغ الجهات المعنية بها لاتخاذ اللازم نحوها، مشددا على ضرورة تحقيق الانضباط والنظام واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي تتعلق بأي محاولات للغش التقليدي أو الغش الإلكتروني باستخدام التليفون المحمول أو الأجهزة الإلكترونية، والتأكد من عدم اصطحاب الطلاب لهذه الأجهزة داخل اللجان.

وأكد الدكتور رضا حجازي أنه لا تهاون في تطبيق المادة الأولى من القرار بقانون رقم (101)، بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، والذي ينص فيه على حرمان الطالب من الامتحانات لمدة عام إلى عامين طبقا للقانون.