الصومال والسعودية تبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك

التقى السفير علي عبدي أواري سفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، السفير عبدالعزيز بن عبدالله المطر مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى جامعة الدول العربية ،وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين.

وأكد السفير أواري خلال اللقاء أهمية الدور المحوري الذي تلعبه المملكة العربية السعودية لدعم العمل العربي المشترك ، معربا عن تطلعه لتعزيز التعاون مع المملكة خلال المرحلة المقبلة.

وثمن السفير أواري العلاقات التاريخية والأخوية الوثيقة بين جمهورية الصومال الفيدرالية والمملكة العربية السعودية ، موضحا أن اللقاء تناول مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل زيادة وتيرة التنسيق و التعاون بين البلدين الشقيقين في إطار تعزيز العمل العربي المشترك.

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