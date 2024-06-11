السيسي يعود إلى أرض الوطن عقب المشاركة في مؤتمر الاستجابة الإنسانية لغزة

عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أرض الوطن عقب المشاركة في المؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة.

وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، في المؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة، الذي عقد بدعوة مشتركة من الرئيس والعاهل الأردني وسكرتير عام الأمم المتحدة، وتستضيفه المملكة الأردنية الشقيقة بالبحر الميت، ويهدف إلى حشد دعم المجتمع الدولي لجهود الإغاثة الإنسانية في قطاع غزة، وذلك بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات والمنظمات الإنسانية والإغاثية الدولية.

كما ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة خلال الجلسة الرئيسية للمؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة بالمملكة الأردنية.