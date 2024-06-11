أسرة جامعة المنوفية الأهلية تهنئ "القاصد" بعيد الأضحى المبارك

استقبل الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية والمكلف بتسيير أعمال جامعة المنوفية الأهلية الدكتورة نانسى أسعد المشرف الأكاديمى لجامعة المنوفية الأهلية ووفد من جامعة المنوفية الأهلية.

قدم الوفد التهنئة لرئيس الجامعة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، متمنيين لسيادته عيدا سعيدا وأن يعيده الله بالخير واليمن والبركات، ومزيدا من التقدم والازدهار لجامعة المنوفية وجامعة المنوفية الأهلية، معربين عن سعادتهم بهذا اللقاء، وتقديم الشكر لرئيس الجامعة لدعمه الدائم لجميع فعاليات وأنشطة الجامعة وتلبية كافة الاحتياجات اللازمة لانتظام العملية التعليمية بالجامعة.

وجه رئيس الجامعة الشكر للحضور لحرصهم الدائم لتقديم التهنئة فى جميع المناسبات، موجها خالص التهنئة القلبية لجميع أبناء جامعة المنوفية الأهلية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مشيدا بمستوى الأداء بالجامعة وسير العمل بصورة منتظمة على كافة المستويات، ومدى التعاون المثمر والبناء بين الجميع لتحقيق رؤية ورسالة الجامعة.

ضم الوفد كل من: الدكتور إبراهيم هاشم عميد القطاع الهندسى، الدكتور أشرف بلبع عميد القطاع الطبى، المحاسب محمد سعيد أمين عام جامعة المنوفية الأهلية، ومنسقى الكليات: الدكتورة هيام عياد منسق تكنولوجيا العلوم الصحية، الدكتور يوسف البعلاوى منسق العلاج الطبيعى، الدكتور عاطف عبد الجليل منسق الطب البيطرى، الدكتور عمرو كمال منسق الصيدلة، الدكتور تامر غانم منسق الحاسوب والذكاء الاصطناعي، الدكتورة هدى سليمان منسق اللغة الإنجليزية، الدكتورة هدى جعفر منسق طب الأسنان، الدكتور أحمد حمدان منسق الطب، والدكتورة هالة سعيد نائب منسق تكنولوجيا العلوم الصحية، والدكتورة نجوى نشأت المشرف على وحدة الجودة، ومديرى إدارات: مكتب المشرف الأكاديمى، شئون التعليم، تكنولوجيا المعلومات، الشئون المالية، والشئون الإدارية.