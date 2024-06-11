هناك العديد من الزيوت الصحية للجسم التي يفضل استخدامها في الطهي أو على الطعام عند تناوله وهناك عدد كبير آخر من الزيوت غير الصحية والتي تضر الصحة بشكل كبير وينصح بالابتعاد عنها واستبدالها بزيوت صحية مثل زيت الزيتون والأفوكادو فهم زيوت طبيعية ولهم فوائد صحية كبيرة، ولكن بعض الناس لا يعرفون الفرق بينهم وماهو النوع الذي يفضل استخدامه لذلك توضح "البوابة نيوز" مقارنة بين زيت الزيتون والأفوكادو من حيث الفوائد الصحية.

-الفرق بين زيت الزيتون والأفوكادو من حيث الفوائد الصحية:

زيت الأفوكادو:

يتفوق قليلاً على زيت الزيتون في محتوى الدهون المتعددة غير المشبعة.

غني بالدهون الأحادية غير المشبعة، المفيدة لصحة القلب، والدهون المتعددة غير المشبعة أكثر عرضة للأكسدة.

يحتوي زيت الأفوكادو على 120 سعرة حرارية و14 جرامًا من الدهون، مع 2 جرام من الدهون المشبعة.

يشتهر زيت الأفوكادو بخصائصه المرطبة والمغذية، مما يجعله خيارًا شائعًا في منتجات العناية بالبشرة.

يخفف الالتهاب المرتبط بالأمراض الجلدية مثل الصدفية والأكزيما، ويسرع شفاء الجروح، وحتى يمنع ويعالج حب الشباب.

يمكن أن يؤثر بشكل إيجابي على استقلاب الكولاجين في الجلد، مما يدل على قدرته في تعزيز صحة الجلد.

زيت الزيتون:

غني بالدهون الأحادية غير المشبعة، المفيدة لصحة القلب، والدهون المتعددة غير المشبعة أكثر عرضة للأكسدة.

يحتوي زيت الزيتون البكر الممتاز على 120 سعرة حرارية و14 جرامًا من الدهون، مع 2 جرام من الدهون المشبعة.

دمج زيت الزيتون، وخاصة النوع البكر، في النظام الغذائي يمكن أن يحسن عوامل الخطر المختلفة لأمراض القلب والأوعية الدموية، بما في ذلك السمنة.

استهلاك زيت الزيتون يساعد في انخفاض مستويات الكوليسترول “الضار” وزيادة مستويات الكوليسترول “الجيد”، مما يعزز صحة القلب.

أحد المكونات الرئيسية لزيت الزيتون البكر، وهو الأوليكانثال، وله خصائص مضادة للالتهابات مشابهة للإيبوبروفين، مما يعزز فوائده الصحية.

يساعد في الحفاظ على الصحة العامة والرفاهية.