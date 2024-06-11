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الثلاثاء 11 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مركز التحول الرقمي بجامعة جنوب الوادي يجري اختبارات لـ 134 باحثًا

مؤكز التحول الرقمي
مؤكز التحول الرقمي بجامعة جنوب الوادي
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أعلن الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، أن مركز التحول الرقمي مستمر فى إجراء الاختبارات للباحثين من أعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم، والجهاز الإداري من داخل الجامعة، وكذا الراغبين في الحصول على شهادة التحول الرقمي من خارج الجامعة.
وأشار عكاوي، إلى أن المركز قام بإجراء الاختبارات الإلكترونية للتحول الرقمي لـ 116 من الباحثين "دبلوم، ماجستير، دكتوراه" في الدورة رقم 153 بالإضافة لعدد 18باحثا من داخل الجامعة فى الدورة رقم 154.
وقال الدكتور محمد عبدالصبور، مدير مركز التحول الرقمي بجامعة جنوب الوادي، إن المركز سيواصل عقد الاختبارات الالكترونية في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجامعة، وبما يدعم جهود الدولة في تحقيق التحول الرقمي، وشارك في إجراء الاختبارات الدكتور عماد على، منسق الامتحانات بمركز التحول الرقمي، والدكتور الأمير حسين، منسق التدريب بالمركز.

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