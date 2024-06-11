كنيسة ومسجد ومدرسة وكيدز أريا.. محاكاة للتعامل مع الكوارث في دمياط

قالت الدكتورة الشيماء عبد المعطي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي في دمياط انه تم تنفيذ محاكاة عملية للتعامل مع الأزمات والكوارث يهدف الى تنمية مهارات الاجهزة التنفيذية لمجابهة الازمات والكوارث من خلال الاستخدام الامثل للموارد المتاحة داخل المحافظة وتوحيد جميع الجهود لإزالة الاثار الناتجة فى حالة حدوث طوارئ.

واستعراضت الرسم التوضيحى لمعسكر الايواء والذى اشتمل على منطقة الفحص والتسجيل ومنطقة الامانات والتامين والامن و منطقة التامين الصحى وتشمل العيادة الطبية والصيدلة ومنطقة العزل والدعم النفسى والمنطقة الصناعية وتشمل حرف السباكة والنجارة والكهرباء وقد تم التوسع فى الخدمات التعليمية داخل المعسكر حيث ضم فصول ابتدائى واعدادى وثانوى ومحو امية وكيدز ايريا وخدمات مقدمة لذو الاعاقة .



كما ضم المعسكر منظمات المجتمع المدنى ممثلة فى الجمعيات الاهلية الشريك المساند للحكومة فى فترة الكوارث والازمات كما ضم المعسكر ايضا مسجدا وكنيسة وملعب ومكتبة ومغسلة وفرن عيش ومطبخ ملحق به مطعم يستوعب ٥٠ فردا فى المرة الواحدة وشمل كذلك على دورات مياه الى جانب خزانات المياة الصالحة للشرب وعربات الخدمات المتنقلة وترزى وحلاق .

كما ضم مكتب للبريد وفرع للاتصالات وكتب قائد المعسكر.

اعربت مدير عام مديرية التضامن الاجتماعى بدمياط عن عميق شكرها الى رئيس الجمهورية لاصداره توجيهات نحو تضافر جهود أجهزة الدولة استعدادا لمواجهة الازمات الكوارث

وبدورها تبنت وزارة التضامن الاجتماعي هذه التوجيهات لم تتوانى وزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة نيفين القباج فى دعم مركز الاغاثة التابع للمديرية بعدد ٨٠ خيمة مجهزة و٧٠٠٠ بطانية وعدد من الاسرة و الدكتورة منال عوض محافظ دمياط لدعمها الدائم للتضامن الاجتماعى .

