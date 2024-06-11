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الثلاثاء 11 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

افتتاح منافذ لبيع اللحوم البلدية بالبحيرة بأسعار مخفضة

افتتاح منافذ لبيع
افتتاح منافذ لبيع اللحوم البلدية بالبحيرة
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أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في البحيرة، برئاسة المحاسب محمد عبد العال - مدير المديرية، وبالتنسيق مع الغرفة التجارية والطب البيطري والوحدات المحلية ومديري الإدارات التموينية الفرعية، عن افتتاح عدة منافذ لبيع اللحوم البلدية بأسعار مخفضة بنطاق عدة مراكز بالمحافظة، وهى ( أبو المطامير ، دمنهور ، الدلنجات ، أبوحمص ، كفر الدوار، حوش عيسى، إيتاى البارود)، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بافتتاح معارض  للسلع الغذائية وتوفير كافة السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين وضمن مبادرة تخفيض أسعار بيع اللحوم الطازجه بمناسبة حلول عيد الأضحي المبارك.

 وقالت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، في بيان لها اليوم الثلاثاء، إنه تم افتتاح اليوم عدد من المنافذ وسيتم استكمال افتتاح المنافذ بباقى المراكز  للتخفيف عن كاهل المواطنين.

وأكدت نائب محافظ البحيرة، حرص المحافظة وأجهزتها التنفيذية على توفير الأضاحي واللحوم بأنواعها المختلفة والسلع الأساسية بالمنافذ الحكومية والمعارض والشوادر للمواطنين بأسعار مخفضه ووجهت بالتوسع فى افتتاح منافذ لبيع اللحوم البلدية والسلع الغذائية و طرح كميات مضاعفة منها وتوفيرها بأسعار مخفضة للمواطنين في جميع المراكز والوحدات القروية ، وذلك بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك وإحكام السيطرة على المنافذ وشوادر بيع اللحوم والأضاحى مع مراعاة الالتزام بالاشتراطات الصحية و البيئية.

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