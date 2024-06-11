أشرف العشري: كلمة الرئيس السيسي اليوم "تاريخية"

قال أشرف العشري مدير تحرير جريدة الأهرام، إن المؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة بالبحر الميت تأتي استجابة للتعاون والجهد المصري مع الجانب الأردني والأمم المتحدة من أجل عقد هذا المؤتمر اليوم بمشاركة عدد من الزعماء والقادة الدوليين، نظرا لأهميته من خلال الدعوة المصرية الأردنية لإمكانية البحث في تفصيل الأزمة الإنسانية التي يواجهها شعب غزة على مدار 8 أشهر في ضوء عمليات القتل والتنكيل الإسرائيلي.

وأضاف "العشري"، خلال مداخلة ببرنامج "منتصف النهار"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، وتقدمه الإعلامية هاجر جلال، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ألقى اليوم كلمة تاريخية عبر بها عن كثير من القوة والحسم فيما يتعلق بتفاصيل المشهد داخل قطاع غزة، واعتبروا أنه حصار مخجل تجاه الشعب الفلسطيني، وحالة من السقوط الدولي أو العالمي فيما يتعلق بالشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

ولفت الى أن الرئيس السيسي وجه مجموعة من الرسائل بالغة الأهمية، تتعلق بضرورة أن يكون هناك وقف فوري وعاجل للعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة من قبل الاحتلال الإسرائيلي وتحميل إسرائيل المسؤولية الأولى لتلك الانتهاكات والممارسات العدوانية.