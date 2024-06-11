طارق العريان يكشف عن جزأين رابع وخامس من "ولاد رزق"

انطلق منذ قليل المؤتمر الصحفي الخاص بالجزء الثالث من فيلم “ولاد رزق” الجزء الثالث بمسرح المنارة بحضور فريق عمل الفيلم منهم: أحمد عز وعمرو يوسف وكريم قاسم وعلي صبحي والمخرج طارق العريان والمؤلف صلاح الجهيني.

وأكد المخرج طارق العريان خلال كلمته أن صناع العمل سوف يعملون على تقديم جزء رابع وخامس وأكثر من ذلك، من الفيلم.

وتدور أحداث فيلم ولاد رزق 3 حول سرقة أبطال العمل شيئا ثمينا من تايسون فيوري، الأمر الذي سوف يقلب حياتهم رأسا على عقب، حيث يتسبب في دخولهم العديد من الصراعات التي ستدور في إطار من الأكشن والدراما.