لجنة حصر أملاك وزارة التضامن تواصل عملها لليوم الثالث بالدقهلية

واصلت لجنة رصد أملاك وزارة التضامن اليوم الثلاثاء عملها لليوم الثالث لتوثيق وتدقيق كافة البيانات، وتتبني فكرا جديدا لتعظيم الاستفادة من أصول وأملاك الوزارة بمديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي وتحت إشراف الدكتور وائل عبدالعزيز مدير المديرية وريادة الدكتورة سحر عتمان مدير الادارة العامة للإدارة أصول وزارة التضامن الاجتماعي.

وأوضحت سحر عتمان أن اللجنة تقوم بحصر الأصول بشكل دقيق وتبيان كل الملاحظات إذا وجدت على سبيل الذكر أي نزاع أو قضية على أي من أصول الوزارة وتحديدها وإرفاق تقرير مفصل عنها.

وبدوره تقدم "عبد العزيز " بجزيل الشكر والتقدير للجهود المبذولة من قبل اللجنة على رأسهم الدكتور سحر عتمان مدير الاداره العامة لإدارة الاصول يالتضامن الإجتماعي.