رامي صبري يطرح ريمكس عربي لأغنية Attraction (فيديو)

طرح اليوم الثلاثاء نجم البوب المصري رامي صبري والنجمة الأوكرانية ETOLUBOV أغنية Attraction بإصدار عربي يمزج بشكل رائع بين أساليبهم الفريدة والعناصر الثقافية.

وأضاف رامي صبري مقطعًا شرقيًا إلى الأغنية، مشتملاً على أدوات تقليدية مثل الكمان والطبلة. هذا الإصدار الجديد من Attraction بالتعاون مع ETOLUBOV، التي شاركت بالغناء معه ، حيث عملت مع Andrii Belayev على الكلمات.

وتعاونت مع الشاعر تامر حسين الذي كتب الكلمات العربية لمقطع رامي صبري، ومن جانبه عبر رامي صبري، عن سعادته لهذا التعاون مشيرًا إلى أن الفكرة كانت جمعت بينه وبين ETOLUBOV.

الأغنية الأصلية Attraction حصلت على انتشار كبير في الشرق الأوسط، مما ألهم عددًا كبيرًا من الريلز وتيك توك وإنشاء المحتوى. يتجه الريمكس نحو صوت الـ Deep House/Commercial، مما يمثل تعاونًا دوليًا مهمًا يجسر بين منطقتين وثقافتين وأسلوبين موسيقيين مميزين. من المتوقع أن يكون هذا الريمكس نجاحًا عالميًا.

من ناحية أخرى خضع رامي مؤخرا لجلسة تصوير حصرية في أهرامات مصر الشهيرة.



