رئيس جامعة سوهاج يتابع آخر تطورات الانتهاء من مستشفي الجراحات التخصصية

واصل الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج متابعته لآخر تطورات الإنتهاء من مبني مستشفي الجراحات التخصصية “جراحات القلب والصدر والمخ والأعصاب”، داخل المستشفى الجامعي القديم، وذلك استعداداً لتشغيله خلال الشهور القليلة القادمة، يصاحبه الدكتور مجدي امين القاضي عميد كلية الطب البشري، والدكتور خالد عبد العال المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعيه واللواء طارق حافظ مدير الأمن الجامعي وعدد من مسئولي المشروع.

رئيس جامعة سوهاج يتفقد المنطقة المحيطة بمستشفى الجراحات التخصصية

وتفقد رئيس جامعة سوهاج، خلال متابعته المنطقة المحيطة بمستشفى الجراحات التخصصية التي سيتم بها تنفيذ حدائق خضراء لدعم البيئة الاستشفائية داخل المستشفى، حيث تم هدم عدد من المباني القديمة المتهالكة في فناء المستشفى الآيلة للسقوط لتوفير تلك المساحه الخضراء وتوسعة الفناء امام المبني.

وقال رئيس جامعة سوهاج، إنه سوف يتم تصميم تلك المساحه الخضراء علي مساحة 3000 م٢ مؤكداً علي اهميتها لما لها من تاثيرات ايجابية علي المرضي في تعزيز التعافي والشفاء، وتأثيرات ايجابية ايضاً علي الاطباء والعاملين والمترددين علي المستشفى الجامعي.

مستشفى الجراحات التخصصية بسوهاج بلغت تكلفتها الإجمالية حتى الآن 475 مليون جنيه

وأوضح الدكتور مجدي امين القاضي عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ان مستشفى الجراحات التخصصية بلغت تكلفتها الإجمالية حتى الآن 475 مليون جنيه، حيث تم إنشائها بشكل معماري على أعلى مستوى من الدقة ليتوافق مع معايير الجودة العالمية، لتقديم أفضل سبل الرعاية الصحية والخدمات الطبية المتميزة لأهالي محافظة سوهاج ومحافظات الصعيد المجاورة.

وأضاف الدكتور خالد عبد العال المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية بسوهاج أن المبني تم تصميمه علي مساحة 1400 متر مربع، ويضم 7 أدوار متكررة و بطاقة استيعابية 153 سريرًا، 4 غرف عناية ما بعد الجراحة، 57 غرفة عناية مركزة ، 16 غرفة عناية متوسطة، و4 غرف عزل داخل العناية، 8 غرف عزل خارج العناية، 64 غرفة إقامة مرضي وكذلك أقسام الطواريء، والمعامل والأشعة، وأقسام خدمية.