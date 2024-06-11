نشوى عزام لـ"البوابة نيوز": المعرض العام 44 حدثا تشكيليا يليق بالفن المصرى

أعربت الفنانة التشكيلية نشوى عزام، عن سعادتها وفخرها بالمشاركة فى فعاليات الدورة الـ 44 للمعرض العام، والذى افتتحته الدكتورة نيفين الكيلانى، وزيرة الثقافة، والدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، مساء أمس الاثنين بساحة دار الأوبرا المصرية.

وقالت نشوى عزام فى تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز"، إن المعرض العام يُعد حدثا تشكيليا كبيرا ومهما ويليق بالفن المصري، مؤكدة أنها المرة الاولى التى تشارك فى فعالياته.

تكريم كبار الفنانين التشكيليين

وأضافت: "شاركت بعمل فنى تحت عنوان "سفر الأحلام"، من مجموعة طيارة ورق، والخامات المستخدمة للعمل المشارك هى الوان اكريلك على ورق كنفاس وكورلاج ورقى".

وتابعت: " فكرة العمل:ماذا لو ان انطلقت احلامنا بلا قيود أن تجد نفسك تحلق فى السماء وتقترب من السحاب لتغوص داخله وتحتضنه وتعانقه وتندمج مع أشكاله فتدور وترتفع وتنخفض وتختفى وتظهر من جديد أو يُخفيك لون السحاب المملوء بالأمطار فيغطيك الحزن والشحوب، وتستمر فى هذه الرحلة وكأنك «طيارة ورق»؟ تكمل تلك الصورة بأن تلون تلك الطائرة ابتسامتك لتشعر أن لك وجوداً وتحلق بأحلامك فى هذا الفضاء البعيد".

وأردفت: "الدورة الحالية مختلفة ومميز

ة عن الدورات السابقة من حيث التنظيم واختيار المشاركين وعدد قاعات العرض وفيها تكريم لأساتذة كبار حصلوا على جائزه النيل وقاعة عرض خاصة للفنانين العرب المقيمين في مصر".

وبسؤالها عن حركة الفن التشكيلى فى مصر عموما، أكدت ان هناك حراكا كبيرا في ساحة الفن في مصر ونشاطا كبيرا من القطاع في فترته الحالية، موضحة تتمنى مزيدا من التطور واقامة معارض في جميع محافظات مصر وقصور الثقافة التابعة للقطاع، و لا يقتصر فقط علي القاهرة واسكندرية .

الذكاء الاصطناعى أداة مساعدة

وعن اقتحام الذكاء الاصطناعي الفن، اشارت الى انه يجب استغلاله لصالح الفنان كأداة مساعدة قد ينتقي منها بعض الافكار ولكن لا تصبح هي المحرك الرئيسي للعمل والا سيصبح عملا جامدا لا يرتبط بروح الفنان.

بينما اختتمت الفنانة التشكيلية حديثها بان أحداث غزة مؤلمة وصعبة لم تستطع ان تعبر عنها في اي عمل فنى، فالحدث اكبر من الاعمال الفنية وتجسيدها من خلاله، وتتمنى ان تنتهى الحرب فى اقرب وقت، حينها قد يكون هناك فرصة لنعبر عنها في اعمال بها قليل من الامل والنجاة.

وتشهد الدورة الـ44 من المعرض العام، مشاركة 300 فنان، وتمتد عروض الأعمال الفنية للمرة الأولى، لتشمل 6 قاعات عرض هي: "الباب، صلاح طاهر، قصر الفنون، مركز الهناجر للفنون، نهضة مصر، إيزيس"، وتستمر فعاليات المعرض حتى 31 يوليو المقبل، ويتخللها العديد من الأنشطة والندوات والفعاليات التي أُعدت واختيرت للبرنامج الثقافي المصاحب.