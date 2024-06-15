الفتة والرقاق واللحم المشوي.. أبرز طقوس أهالي سوهاج خلال أيام عيد الأضحى

تظل طقوس عيد الأضحى المبارك في محافظة سوهاج شاهدةً على عمق الروابط الاجتماعية والثقافية والدينية بين أهلها، وتعبر تلك الطقوس عن قيم التضحية والتكافل، وتعزز روح المحبة والتآلف بين الأفراد، مما يجعل عيد الضحي المبارك، مناسبة مميزة تتجدد فيها الفرح والسعادة كل عام، وتُعد محافظة سوهاج من المحافظات التي تتمتع بتقاليد وطقوس مميزة خلال أيام عيد الأضحى المبارك، حيث يجتمع السكان على أداء العادات الدينية والاجتماعية التي تعكس عمق الروابط الأسرية والمجتمعية في هذه المنطقة.

الاستعداد لعيد الأضحى المبارك

تبدأ التحضيرات لعيد الأضحى قبل حلول العيد بأيام، ويقوم الأهالي بتنظيف المنازل وتجهيزها لاستقبال الضيوف، وتزيينها بالإضاءة والزينة الملونة، كما يُعدّ الخبز البلدي والفطير والعكك (القرص) والعديد من الحلويات التقليدية لتقديمها في العيد، يتوجه الرجال إلى الأسواق لشراء الأضاحي من خراف وماعز، بينما تهتم النساء بتحضير التوابل والمكونات اللازمة لطهي لحوم الأضحية.

صلاة عيد الأضحى المبارك

في صباح يوم عيد الأضحى المبارك، يتجمع أهالي سوهاج في الساحات الكبيرة والمساجد لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك، وتبادل التهاني بعد الصلاة، فيلقي الإمام خطبة عيد الأضحى المبارك التي تركز على قيم التضحية والعطاء، مستلهماً من قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام ونجله إسماعيل.

ذبح الأضحية وتوزيع اللحوم

يبدأ ذبح الأضاحي بعد صلاة عيد الأضحى المبارك مباشرة، ويجتمع أفراد الأسرة حول الأضحية ليشهدوا عملية الذبح، وهو تقليد يعزز الشعور بالتضحية والرحمة، بعد ذبح الأضحية، ويتم تقسيم اللحوم إلى ثلاث أجزاء: جزء للأسرة، وجزء للأقارب والأصدقاء، وجزء يوزع على الفقراء والمحتاجين، يعتبر هذا الجانب من أهم طقوس عيد الأضحى المبارك، حيث يعبر عن التكافل الاجتماعي وروح التعاون بين الأهالي.

التجمعات العائلية

تعتبر التجمعات العائلية من أبرز مظاهر عيد الأضحى في محافظة سوهاج، فيجتمع الأهل والأقارب في منازل الكبار من العائلة لتناول وجبات عيد الأضحي المبارك الشهية، التي تتضمن الأكلات التقليدية مثل الفتة والرقاق واللحم المشوي، تُعدّ هذه التجمعات فرصة لتعزيز الروابط الأسرية، حيث يتبادل الأفراد الأحاديث والذكريات والتهاني.

الزيارات الاجتماعية

يقوم الأهالي بزيارة الجيران والأقارب بعد تناول وجبة الإفطار، لتقديم التهاني والتبريكات، بحلول عيد الاضحي المبارك، ويعد تبادل الزيارات من الطقوس الهامة التي تعزز الروابط الاجتماعية بين أفراد المجتمع، كما يحرص الأهالي على زيارة المقابر لقراءة الفاتحة على أرواح الموتى والدعاء لهم.

الألعاب والاحتفالات الشعبية

تشهد محافظة سوهاج خلال أيام العيد العديد من الأنشطة والاحتفالات الشعبية، حيث تقام الألعاب التقليدية والمسابقات بين الأطفال والشباب في الساحات العامة، كما تُنظم العروض الفلكلورية والرقصات الشعبية التي تعكس التراث الثقافي للمنطقة.