محافظ مطروح يبحث مقترح جهاز التعمير لإنشاء عمارة سكنية بموقع السينما القديمة

ناقش اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء، مع اللواء آمون مرتضى رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي بمحافظة مطروح، المقترح الذى أعده الجهاز لإنشاء عمارة سكنية بموقع السينما القديمة بجوار مديرية التموين والتجارة الداخلية بوسط مدينة مرسى مطروح، فى إطار رؤية المحافظة لاستغلال الأصول غير المستغلة بما يعود بالنفع على الصالح العام ومورد اقتصادي للمحافظة.

إقامة عمارة سكنية على مساحة 650 مترًا مربعًا بموقع السينما القديم

وأوضح رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي، أن المقترح يشمل إقامة عمارة سكنية على مساحة 650 مترا مربعا تتكون من دور أرضى يضم 11 محلا تجاريا، وطابقين مكاتب إدارية وعدد 4 طوابق سكنية بإجمالى 16 وحدة سكنية.

ووجه محافظ مطروح بدراسة مقترح مكونات العمارة والتصميمات المقترحة بالوحدات السكنية، وبما يتوافق مع الاشتراطات البنائية بالموقع وتقسيم الوحدات السكنية بما يحقق الاستغلال الاقتصادي الأمثل لإمكاناتها وموقعها المتميز والتسويق الجيد لها.

إنشاء عمارة سكنية بموقع عمر أفندي بشارع الإسكندرية على مساحة 300 متر مربع

كما تمت مناقشة ما تم من إجراءات للإسراع في إنشاء عمارة سكنية بموقع عمر أفندي بشارع الإسكندرية على مساحة 300 متر مربع، قابلة للزيادة تشمل دورا أرضيا به محلات وطابقان لمكاتب إدارية و5 طوابق وحدات سكنية.

محافظ مطروح يوجه بالإسراع في إجراءات إحلال وتجديد كوبري روميل

كما تم تناول الاجتماع جهود وإجراءات الإسراع في إحلال وتجديد كوبري روميل بعد تعرضه للتهالك كممشى شارع مصر، ليضم عددا من المحال التجارية بعدد 20 محلا؛ ليوفر مزيدا من فرص العمل لأبناء مطروح، وبما يلائم الموقع السياحى والشكل الحضارى ويستوعب تقديم مزيد من الخدمات لأهالي المحافظة، مع توسعة المجرى المائي تحت الكوبرى لتجديد مياه البحيرة والسماح بحركة اليخوت الخفيفة، مع دراسة مقترح البدء في تنفيذه عقب انتهاء الإجراءات الفنية اللازمة أو في أول أكتوبر القادم.