"خارجية النواب" تستقبل مبعوث الاتحاد الأوروبي

استقبل النائب كريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، باتريك سيمونيه مبعوث الاتحاد الأوروبي للبحر الأبيض المتوسط والوفد المرافق له، بحضور النائب الدكتور عبدالله مبروك عضو لجنة العلاقات الخارجية، وذلك للتباحث في القضايا المشتركة وأمن البحر المتوسط.

وشدد رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، خلال اللقاء، على أهمية توجيه الاستثمارات الأوروبية إلى مصر من أجل إيجاد فرص عمل وتعزيز التعاون والشراكة، وكذلك توفير فرص عمل للعمالة المصرية المدربة في الدول الأوروبية.

وأضاف "درويش"، أنه كان من بين الموضوعات المطروحة التعاون في مجال الطاقة ومكافحة الإرهاب وكافة التطورات على الساحة الإقليمية، خاصة الأحداث في غزة، واعتداء قوات الاحتلال على الأشقاء في فلسطين، مع التأكيد على أهمية حل الدولتين والوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، والترحيب بقيام عدد من دول الاتحاد الأوروبي بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، على أمل أن يكون هناك توجه موحد من الاتحاد الأوروبي نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية.