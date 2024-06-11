بدء التشغيل التجريبي لديوان عام محافظة دمياط

افتتحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الثلاثاء الجزء الأول من ديوان عام المحافظة والمركز التكنولوجي به، وذلك ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومى.

حيث أعلنت محافظ دمياط خلال الإفتتاح الذى جاء بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، بدء التشغيل التجريبي للمركز وهذا الجزء، وتفقدت المركز التكنولوجي الذى يقع على مساحة 320 متر مربع ويتضمن 10 شباك للعاملين لتلقى الطلبات و2 مقر للمدينة و مكان لانتظار المواطنين بسعة 70 شخص، تم مراعاة تخصيص شباك لذوى الهمم وكبار السن للتيسير عليهم..

وأشارت محافظ دمياط إلى أن تشغيل الجزء الأول والمركز التكنولوجي العام جاءا كثانى مراحل التطوير الذى شهدته المنطقة والذى يشمل إنشاء مبنى ديوان عام المحافظة والنصب التذكارى للجندى المجهول وكذلك تطوير كورنيش النيل وإعادة تخطيط المنطقة المحيطة، لافتة الى أن إفتتاح النصب التذكارى ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة جاءا كأولى ثمار التطوير.

ولفتت الدكتورة منال عوض، إلى أن المحافظة تعمل على تنفيذ مشروع إنشاء مبنى ديوان عام المحافظة وفقًا للمعايير الخضراء الذكية، حيث يحقق المركز وميكنة الخدمات التى يقدمها للمواطنين وتطويرها للتيسير على المواطنين، وفصل طالب الخدمة عن مقدمها، وتحقيق رؤية الدولة نحو التحول الرقمى.

محافظ دمياط: افتتاح مركز خدمة عملاء مدينة رأس البر

افتتحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، مركز خدمة عملاء مدينة رأس البر، وذلك تزامنًا مع احتفالات المحافظة بعيدها القومى.

وخلال الافتتاح الذى جاء بحضور الدكتور صلاح بيومى نائب رئيس الشركة واللواء أحمد شاهين رئيس الشركة بدمياط ووليد الشهاوى رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر، تفقدت المحافظ ورئيس القابضة للمياه المركز الذى تم انشاؤه لخدمة ما يقرب 26.600 مشترك، حيث يقدم 49 خدمة للعملاء من خلال 6 شبابيك علاوة على شباك لتقديم الخدمات لذوى الهمم وكبار السن، هذا إلى جانب وجود وحدة شحن العدادات مسبوقة الدفع ويتردد على المركز 3500 عميل شهريا، كما اطلعت محافظ دمياط على خطة العمل بالمركز وجهوده لتوعية المواطنين بترشيد استهلاك المياه، وبيع القطع الموفرة.