افتتاح المكتبة الرقمية المركزية بجامعة أسيوط الأهلية

افتتح الدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط، والمفوض بتيسير أعمال جامعة أسيوط الأهلية، والدكتور نوبي محمد حسن نائب رئيس جامعة أسيوط الأهلية للشئون الأكاديمية، اليوم الثلاثاء 11 من يونيه؛ المكتبة الرقمية المركزية، بجامعة أسيوط الأهلية، بمدينة أسيوط الجديدة، وذلك استكمالا للإنشاءات، والتجهيزات التي تشملها جامعة أسيوط الأهلية، وبما يتناسب مع الاحتياجات التعليمية للبرامج الدراسية التي تقدمها الجامعة، وفي إطار الخطة الاستراتيجية الشاملة التي تتبناها الدولة المصرية؛ لدعم، وتطوير الجامعات الأهلية؛ بما يسهم في النهوض بالمنظومة التعليمية.

وأوضح الدكتور أحمد المنشاوي؛ إن المكتبة الرقمية المركزية بجامعة أسيوط الأهلية؛ تابعة للمجلس الأعلى للجامعات، ومزودة بنحو (30) جهاز كمبيوتر، وشاشة ذكية؛ لخدمة العملية التعليمية، وإثراء الحركة البحثية، والنشاط المعرفي لأبناء الجامعة الأهلية سواء من الطلاب، أو أعضاء هيئة التدريس، لافتاً إلى تجهيز المكتبة؛ لعقد دورات تدريبية، وتعليمية في علوم الحاسب الآلي .

وأشار رئيس جامعة أسيوط؛ إن افتتاح المكتبة الرقمية المركزية يأتي في إطار أعمال التجهيزات التي تشهدها مباني، ومنشآت الجامعة الأهلية كإحدى جامعات الجيل الرابع الذكية، مضيفاً أن مشروع إنشاء الجامعات الأهلية يعد أحد أكبر المشروعات القومية الكبرى التي شهدتها الدولة المصرية في السنوات الأخيرة، والذي يمثل نقلة نوعية في مسار التعليم العالي في مصر، ويهدف إلى مواكبة التطور المُعاصر في برامج التعليم على المستوى الدولي ، كما إنه يحظى بدعم، ورعاية مباشرة من فخامة عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتزويدها بأحدث الأجهزة التكنولوجية، والبنية التحتية المعلوماتية؛ لتُحاكي الجامعات الدولية المرموقة.

وصرح الدكتور نوبي محمد حسن؛ إن زيارة رئيس جامعة أسيوط تضمنت- كذلك- تفقد أعمال تجهيزات مقار المكتبات الورقية؛ لخدمة طلبة، وطالبات كليات الجامعة الأهلية؛ بمختلف القطاعات الطبية، والهندسية، والإنسانية، كما تم تفقد أعمال تجهيز مسرح الجامعة، والجاري تجهيزه؛ ليلائم انعقاد كافة الفاعليات، والاحتفاليات الكبرى، والمزود بأحدث أجهزة الصوت، والضوء، والديكور.