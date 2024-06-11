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الثلاثاء 11 يونيو 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رئيس جامعة بنها يستقبل وفدًا من تنسيقية شباب الأحزاب

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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استقبل الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها وفدًا من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لمناقشة سُبل التعاون بين الجانبين.

وقال الدكتور ناصر الجيزاوي، إن اللقاء تناول بحث سبل التعاون من خلال تنظيم ندوات وورش عمل ومؤتمرات  تناقش القضايا التي تهم المواطن من خلال مركز إعداد القادة، بالإضافة إلى تنظيم نماذج المحاكاة للمؤسسات والكيانات المصرية وتبادل الخبرات فيما يخص الشان العام ودعم قطاعات الجامعة في التعليم والبحث العلمي وخدمه المجتمع.

وأشار الجيزاوي، إلى أن اللقاء تناول أيضا عقد جلسات الحوار المجتمعي والصالون الثقافي لتوعية الطلاب بقضايا المجتمع والعمل على بناء قدراتهم ومهاراتهم وغرس روح الولاء والانتماء لديهم وتأهيلهم للعمل العام، بما يساهم في تحقيق رؤية الدولة المصرية لبناء الإنسان وفق رؤية "مصر 2030".

جلسات الحوار المجتمعي رئيس جامعة بنها رؤية مصر 2030 رؤية الدولة المصرية