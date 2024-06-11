ads
الثلاثاء 11 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

القائد العام للقوات المسلحة يلتقى النائب الأول لرئيس جمهورية غينيا الاستوائية.. شاهد

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

التقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة، تيودورو نجيما أوبيانج النائب الأول لرئيس جمهورية غينيا الإستوائية والوفد المرافق له الذى يزور مصر حاليًا.

 تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك فى المجال الدفاعى ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا الجانبين.

وأعرب القائد العام للقوات المسلحة عن اعتزاز مصر بعلاقاتها التاريخية والممتدة مع جمهورية غينيا الاستوائية، مؤكدًا حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على زيادة آفاق التعاون العسكرى وتنسيق الجهود والعمل المشترك مع الدول الإفريقية الشقيقة والصديقة فى مختلف المجالات.

من جانبه أشاد النائب الأول لرئيس جمهورية غينيا الاستوائية بالجهود المصرية الفاعلة فى دعم قضايا القارة الأفريقية، معربًا عن تطلعه لتعزيز آفاق التعاون العسكرى بين البلدين الصديقين.

 حضر اللقاء الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة.

الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة القائد العام للقوات المسلحة المصرية نائب رئيس غينيا الإستوائية نائب رئيس غينيا جمهورية غينيا