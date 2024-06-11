القائد العام للقوات المسلحة يلتقى النائب الأول لرئيس جمهورية غينيا الاستوائية.. شاهد

التقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة، تيودورو نجيما أوبيانج النائب الأول لرئيس جمهورية غينيا الإستوائية والوفد المرافق له الذى يزور مصر حاليًا.

تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك فى المجال الدفاعى ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا الجانبين.

وأعرب القائد العام للقوات المسلحة عن اعتزاز مصر بعلاقاتها التاريخية والممتدة مع جمهورية غينيا الاستوائية، مؤكدًا حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على زيادة آفاق التعاون العسكرى وتنسيق الجهود والعمل المشترك مع الدول الإفريقية الشقيقة والصديقة فى مختلف المجالات.

من جانبه أشاد النائب الأول لرئيس جمهورية غينيا الاستوائية بالجهود المصرية الفاعلة فى دعم قضايا القارة الأفريقية، معربًا عن تطلعه لتعزيز آفاق التعاون العسكرى بين البلدين الصديقين.

حضر اللقاء الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة.