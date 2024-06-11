الحرية المصري: كلمة السيسي تضمنت رسائل قوية تجاه القضية الفلسطينية

ثمن حزب الحرية المصرى، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في المؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة، الذي يعقد بدعوة مشتركة من الرئيس السيسي والعاهل الأردني وسكرتير عام الأمم المتحدة، وتستضيفه المملكة الأردنية الشقيقة بالبحر الميت، قائلا " إن كلمة الرئيس تضمنت رسائل قوية تؤكد على الثوابت المصرية تجاه القضية الفلسطينية".

وأضاف النائب احمد مهني، نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام وعضو مجلس النواب، أن موقف مصر حاسم وثابت تجاه القضية الفلسطينية ورفض للتهجير القسري للفلسطينيين فدور مصر محوري ورئيسي في أي مبادرات أو مفاوضات بشأن حل القضية الفلسطينية، وقامت مصر بدور عالمي نحو حشد دعم المجتمع الدولي لجهود الإغاثة الإنسانية في قطاع غزة، مشيرا إلى أن جهود مصر في القضية الفلسطينية لا يمكن إنكارها فمصر داعمة بقوة لحقوق الشعب الفلسطيني وساهمت بشكل قوي وصل لنسبة ٨٠% من حجم المساعدات الإنسانية والإغاثية بالكميات اللازمة إلى المدنيين في فلسطين.

وأوضح مهني، أن هناك دور قوي للمجتمع بضرورة الوقوف ضد حرب الإبادة التى يتعرض لها الفلسطينيين والمطالبة بضرورة تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية، والوقف الفوري لإطلاق النار.

وأكد عضو مجلس النواب أن قرار مجلس الأمن اليوم بوقف إطلاق النار جاء متأخرا في وسط ما تقوم به إسرائيل من حرب إبادة تجاه الشعب الفلسطيني، مثمنا تصويت عدد كبير من الدول على هذا القرار مطالبا بمزيد من التكاتف والوقوف من أجل وقف الحرب خاصة في هذه الأيام المباركة. التي تحمل الاعياد والمناسبات الدينية.